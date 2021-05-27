Поджег беременную сожительницу: у подростка из Кривого рога нашли оружие

17-летний подросток в Кривом Роге облил свою беременную сожительницу легковоспламеняющимся веществом и поджег. А после этого сбежал. У него дома нашли оружие.
Полицейские разыскали парня по горячим следам. Его задержали и объявили о подозрении.
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Что известно об инциденте
- Между парнем и девушкой произошел конфликт 26 мая.
- В результате парень поджег беременную 20-летнюю сожительницу.
- Об инциденте на улице Соборности сообщили в ГСЧС в 16:10.
- Девушка с телесными повреждениями была доставлена в больницу.
- Ее госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь.
- Злоумышленника оперативно разыскали несколько экипажей патрульных: они перекрыли вокзалы и автовокзалы.
- По месту жительства парня обнаружили оружие: его изъяли.
Оружие, которые нашли дома у 17-летнего подростка / Фото Нацполиция
- На подростка возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
- Ему грозит до 15 лет лишения свободы.