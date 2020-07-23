Поджог дома Шабунина: активист требует переквалифицировать дело в покушение на жизнь
Полиция начала уголовное производство из-за поджога дома активиста Виталия Шабунина по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Однако антикоррупционер считает инцидент покушением на жизнь.
Адвокат активиста Елена Щербань во время встречи с журналистами заявила, что когда представители Шабунина посмотрели все на месте пожара и послушали свидетелей, пришли к выводу, что это было именно покушение на жизнь людей, которые находились в доме, сообщает 24 канал.
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Когда среди ночи в ваш дом попадает такое устройство, и когда точно известно, что в этом доме спят люди, это точно посягательство на жизнь,
– отметила она.
Щербань добавила, что в доме живут дети, но сегодня, к счастью, их не было. Поэтому адвокаты будут требовать переквалификации дела.
В целом Елена Щербань считает, что полиция не должна вести расследование этого дела, потому что она находится в подчинении главы МВД Арсена Авакова, которого Виталий Шабунин неоднократно критиковал.
Сам Шабунин лично дважды просил и ГСЧС, и полицию не начинать следственные действия без его участия, но следственные действия таки начались на месте происшествия без его участия. В то же время ни Шабунин, ни Щербань не уточнили, какой следственный орган должен расследовать дело.
Поджог дома Шабунина: что известно
- Дом Виталия Шабунина ночью 23 июля подожгли неизвестные, никто не пострадал.
- Шабунин заявил, что перед возгоранием у входа в дом прогремел взрыв. Впрочем, он сразу исключил вероятность взрыва газа.
- Соучредитель ОО "Центр противодействия коррупции" Дария Каленюк заявила, что на месте пожара нашли остатки взрывчатки.
- Однако в полиции добавили, что смогут сделать выводы только после экспертизы.
- Родные Шабунина связывают случай с его антикоррупционной деятельностью.
- Полиция начала уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.
- Виновнику грозит лишение свободы от 3 до 10 лет
Что известно о Виталии Шабунине?
Шабунин – известный в Украине общественный деятель в сфере борьбы с коррупцией, возглавляет правление общественной организации "Центр противодействия коррупции" и входит в Нацсовет по вопросам антикоррупционной политики.
Организация активиста существует за счет западных фондов, в том числе и Джорджа Сороса.