Полиция начала уголовное производство из-за поджога дома активиста Виталия Шабунина по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Однако антикоррупционер считает инцидент покушением на жизнь.

Адвокат активиста Елена Щербань во время встречи с журналистами заявила, что когда представители Шабунина посмотрели все на месте пожара и послушали свидетелей, пришли к выводу, что это было именно покушение на жизнь людей, которые находились в доме, сообщает 24 канал.

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Когда среди ночи в ваш дом попадает такое устройство, и когда точно известно, что в этом доме спят люди, это точно посягательство на жизнь,

– отметила она.

Щербань добавила, что в доме живут дети, но сегодня, к счастью, их не было. Поэтому адвокаты будут требовать переквалификации дела.

В целом Елена Щербань считает, что полиция не должна вести расследование этого дела, потому что она находится в подчинении главы МВД Арсена Авакова, которого Виталий Шабунин неоднократно критиковал.

Сам Шабунин лично дважды просил и ГСЧС, и полицию не начинать следственные действия без его участия, но следственные действия таки начались на месте происшествия без его участия. В то же время ни Шабунин, ни Щербань не уточнили, какой следственный орган должен расследовать дело.

Поджог дома Шабунина: что известно

Дом Виталия Шабунина ночью 23 июля подожгли неизвестные, никто не пострадал.

Шабунин заявил, что перед возгоранием у входа в дом прогремел взрыв. Впрочем, он сразу исключил вероятность взрыва газа.

Соучредитель ОО "Центр противодействия коррупции" Дария Каленюк заявила, что на месте пожара нашли остатки взрывчатки.

Однако в полиции добавили, что смогут сделать выводы только после экспертизы.

Родные Шабунина связывают случай с его антикоррупционной деятельностью.

Полиция начала уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

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