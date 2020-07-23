Дом активиста председателя правления организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина ночью подожгли неизвестные. Полиция Киевщины уже начала уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Виновнику грозит лишение свободы от 3 до 10 лет, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

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Возгорание дома произошло в селе Гнедин Бориспольского района. Расследование продолжается, полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению.

Заметим, что в ГСЧС сообщили, что в результате пожара в частном доме по адресу, что совпадает с указанным Шабуниным в своем сообщении, сгорело и разобрано 70 квадратных метров конструкций крыши.

Нашли остатки взрывчатки

Соучредитель ОО "Центр противодействия коррупции" Дария Каленюк во время стрима в фейсбуке заявила, что на месте пожара нашли остатки взрывчатки.

Уже очевидно, что это был поджог. Из того, что я могу неэкспертно комментировать, то на пороге идентифицировали устройства,

– сказала Каленюк.

Под порогом якобы нашли взрывчатку и обозначили ее листочком №5.

Дария Каленюк о поджоге дома Шабунина: смотрите видео

Что говорят в полиции

В то же время пресс-секретарь полиции Киевской области Виталия Грохольская сообщила, что сейчас на месте происшествия работают специалисты, пишет "Украинская правда". В частности, это экспертная лаборатория полиции Киевщины, лаборатория Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД и эксперты пожарно-технической службы ГСЧС.

Пока неизвестно, что нашли специалисты, потому что комплексная работа продолжается. Полиция сможет говорить об изъятых предметах только после выводов экспертизы.

Пока в полицию не поступала информация о том, что могло стать причиной пожара в доме активиста Виталия Шабунина.

Поджог дома Шабунина: что известно

Дом Виталия Шабунина ночью 23 июля подожгли неизвестные, никто не пострадал.

Шабунин заявил, что перед возгоранием возле входа в дом прогремел взрыв. Впрочем, он сразу исключил вероятность взрыва газа.

Сейчас на месте происшествия работает полиция.

Родные Шабунина связывают случай с его антикоррупционной деятельностью.