Поджог авто журналиста "Радио Свобода" Терещук: к преступлению возможно причастен майор полиции

Следователям удалось установить заказчика, пособника и подстрекателя поджога автомобиля журналистки львовской редакции "Радио Свобода" Галины Терещук. По процессуальному руководству прокуратуры Львовской области им уже сообщили о подозрении.

Что известно об организаторах поджога

Заказчик

По информации пресс-службы Офиса генпрокурора, к поджогу может быть причастен 48-летний ранее судимый львовянин. Его знают в криминальном мире как фигуранта контрабандных схем. Также он имеет отношение к хищению топлива из Львовской железной дороги.

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Подстрекатель и исполнитель

Кроме того, в совершении этого преступления правоохранители подозревают работника Франковского отдела полиции Львова. По версии следствия, он, сговорившись с инициатором, подыскивал исполнителя, подстрекал его к поджогу машины и заплатил ему за проделанную работу. Ему заочно сообщили о подозрении и объявили в розыск. В пресс-центре СБУ во Львовской области добавили, что он сейчас скрывается от следствия за рубежом.

По словам главного прокурора Львовщины Ирины Диденко, подстрекал к преступлению 43-летний майор, старший оперуполномоченный криминальной полиции. Известно, что он работает в правоохранительных органах уже 22 года.

Какое будущее ждет злоумышленников

Сейчас решают вопрос о направлении в суд ходатайства об избрании как предполагаемому заказчику, так и подстрекателю с исполнителем мер пресечения. Первому грозит содержание под стражей, а работнику полиции – задержание и мера пресечения также в виде содержания под стражей.

Расследование этого дела передали в управление СБУ во Львовской области. Относительно поджога машины журналистки открыли уголовное производство по статье Уголовного кодекса об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Если вину злоумышленников докажут, им грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

Что известно о поджоге машины Галины Терещук

Инцидент произошел в ночь на 30 января. В сети появилось видео поджога. На кадрах видно, как неизвестный мужчина в капюшоне подкладывает к лобовому стеклу машины журналистки пакеты, поджигает их и убегает. По словам мужа Галины Терещук, свидетелем происшествия стал сосед семьи. Он даже крикнул злоумышленнику: "Что ты делаешь? Ты улицу хочешь сжечь?" Но тот не остановился и только ответил: "Нет, только эту машину".

За тридцать минут до полуночи. Я еще посмотрела в окно – выглянула, что машина стоит. Все. И бросила взгляд, вправо, влево, вернулась. Все спокойно. Еще некоторое время свет горел в комнате. Затем мы выключили свет. И буквально через минут 5 – 10 муж услышал какой-то шум. Пошел проверить, двери закрыты – он всегда это проверял. И тут засигналила машина. Он – к окну и говорит мне, что горит машина,

– вспомнила, со своей стороны, Галина Терещук.

В результате инцидента никто не пострадал. Основная версия – профессиональная деятельность Галины Терещук.

Добавим, что Галина Терещук работает на "Радио Свобода" с 2000 года. Окончила она факультет журналистики Львовского национального университета имени Франко.

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С конца ноября по 30 января в Украине произошло не менее 6 резонансных поджогов машин. Кроме машины Галины Терещук, также сожгли авто: