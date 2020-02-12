Поджог авто журналистки Галины Терещук: заказчику избрали меру пресечения

Недавно полиция задержала 19-летнего молодого человека, который поджег авто львовской журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук. За это он получил 5 тысяч гривен. Правоохранители назвали также вероятного заказчика поджога. Им оказался львовский криминальный авторитет. А вот посредник преступления – майор полиции.

После задержания 19-летний парень подтвердил свои действия и признался в содеянном. Более того, начал сотрудничать со следствием. И именно благодаря этим и другим доказательствам правоохранители нашли и предполагаемого заказчика.

Важно! Поджог авто журналистки "Радио Свобода" Терещук: к преступлению может быть причастен майор полиции

Однако между заказчиком и исполнителем по этому делу был и посредник. Им оказался действующий работник полиции.

Как вы наверное уже знаете, один из соучастников преступления, который является посредником, находится за границей. Проходят мероприятия по его установлению и привлечению к ответственности,

– подчеркнул заместитель начальника СБУ во Львовской области Дмитрий Радченко.

А вот вероятный заказчик поджога остался в Украине. Ему избрали меру пресечения: два месяца домашнего ареста с возможностью внесения залога в более 400 тысяч гривен.

И хотя правоохранители имен не называют, львовские журналисты уже узнали первые детали. Преступление заказал 48-летний криминальный авторитет. Главный редактор газеты "Ратуша" Николай Савельев добавил, что в узких кругах мужчина известен по кличке "Хромой". Он много лет занимается контрабандой соляры. А с оперуполномоченным райотдела франковского района знаком уже много лет.

Что известно о поджоге машины журналистки?Ночью 30 января неизвестный мужчина в капюшоне поджег авто известной львовской журналистки Галины Терещук. По словам мужа Галины Терещук, свидетелем происшествия стал сосед семьи. Он даже крикнул злоумышленнику: "Что ты делаешь? Ты улицу хочешь сжечь?" Но тот не остановился и только ответил: "Нет, только эту машину". В результате инцидента никто не пострадал. Основная версия – профессиональная деятельность.

А вот что их побудило к поджогу автомобиля, Галина Терещук даже не подозревает. Если этих людей таки признают причастными к поджогу автомобиля, то им грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы.