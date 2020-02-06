Поджог автомобиля журналистки "Радио Свобода" во Львове: полиция задержала подозреваемых

На Львовщине задержали подозреваемых в поджоге автомобиля журналистки "Радио Свобода". Поджигателем оказался 19-летний студент. Правоохранители задержали его в Одессе.

О том, что полиции удалось задержать подозреваемого, сообщил в Твиттере министр внутренних дел Арсен Аваков.

Читайте также: СБУ против "1+1": Куксин и Дубинский прокомментировали обыски на канале

Полиция Львовщины задержала подозреваемых в поджоге автомобиля журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук. Проведены обыски. Доказательной базы хватает,

– написал Аваков.

По его словам, автомобиль поджег студент, гражданин Молдовы. Пока неизвестно, кто побудил его это сделать.

Информацию о задержании подтвердила в Фейсбуке прокурор Львовской области Ирина Диденко.

Удалось установить местонахождение 19-летнего уроженца Хмельницкой области. Он в ночь совершения преступления несколько раз переодевался, чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей,

– отметила Диденко.

Мужчину задержали в Одессе, ему вручили уведомление о подозрении. Сейчас его транспортируют во Львов для дальнейшего допроса прокурорами. В случае доказательства вины ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Обратите внимание! Галина Терещук работает на "Радио Свобода" с 2000 года. Окончила факультет журналистики Львовского национального университета имени Франко.

Что известно о поджоге автомобиля журналистки "Радио Свобода"

В ночь на 30 января неизвестный в капюшоне при свидетелях подошел к автомобилю корреспондента "Радио Свобода" Галины Терещук и поджег его. В результате инцидента никто не пострадал.

О поджоге в сети сообщила сама журналистка. Она добавила, что причины нападения ей не известны.

Следователи сразу начали уголовное производство за умышленное уничтожение или повреждение имущества журналистки.