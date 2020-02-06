Поджог автомобиля журналистки "Радио Свобода" во Львове: полиция задержала подозреваемых
На Львовщине задержали подозреваемых в поджоге автомобиля журналистки "Радио Свобода". Поджигателем оказался 19-летний студент. Правоохранители задержали его в Одессе.
О том, что полиции удалось задержать подозреваемого, сообщил в Твиттере министр внутренних дел Арсен Аваков.
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Полиция Львовщины задержала подозреваемых в поджоге автомобиля журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук. Проведены обыски. Доказательной базы хватает,
– написал Аваков.
По его словам, автомобиль поджег студент, гражданин Молдовы. Пока неизвестно, кто побудил его это сделать.
Информацию о задержании подтвердила в Фейсбуке прокурор Львовской области Ирина Диденко.
Удалось установить местонахождение 19-летнего уроженца Хмельницкой области. Он в ночь совершения преступления несколько раз переодевался, чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей,
– отметила Диденко.
Мужчину задержали в Одессе, ему вручили уведомление о подозрении. Сейчас его транспортируют во Львов для дальнейшего допроса прокурорами. В случае доказательства вины ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Обратите внимание! Галина Терещук работает на "Радио Свобода" с 2000 года. Окончила факультет журналистики Львовского национального университета имени Франко.
Что известно о поджоге автомобиля журналистки "Радио Свобода"
- В ночь на 30 января неизвестный в капюшоне при свидетелях подошел к автомобилю корреспондента "Радио Свобода" Галины Терещук и поджег его. В результате инцидента никто не пострадал.
- О поджоге в сети сообщила сама журналистка. Она добавила, что причины нападения ей не известны.
- Следователи сразу начали уголовное производство за умышленное уничтожение или повреждение имущества журналистки.