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      Поджог автомобиля журналистки "Радио Свобода" во Львове: полиция задержала подозреваемых

      11 Читати новину українською
      Задержали мужчину, который поджег автомобиль журналистки

      На Львовщине задержали подозреваемых в поджоге автомобиля журналистки "Радио Свобода". Поджигателем оказался 19-летний студент. Правоохранители задержали его в Одессе.

      О том, что полиции удалось задержать подозреваемого, сообщил в Твиттере министр внутренних дел Арсен Аваков.

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      Полиция Львовщины задержала подозреваемых в поджоге автомобиля журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук. Проведены обыски. Доказательной базы хватает,
      – написал Аваков.

      По его словам, автомобиль поджег студент, гражданин Молдовы. Пока неизвестно, кто побудил его это сделать.

      Информацию о задержании подтвердила в Фейсбуке прокурор Львовской области Ирина Диденко.

      Удалось установить местонахождение 19-летнего уроженца Хмельницкой области. Он в ночь совершения преступления несколько раз переодевался, чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей,
      – отметила Диденко.

      Мужчину задержали в Одессе, ему вручили уведомление о подозрении. Сейчас его транспортируют во Львов для дальнейшего допроса прокурорами. В случае доказательства вины ему грозит до 10 лет лишения свободы.

      Обратите внимание! Галина Терещук работает на "Радио Свобода" с 2000 года. Окончила факультет журналистики Львовского национального университета имени Франко.

      Что известно о поджоге автомобиля журналистки "Радио Свобода"

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Министерство внутренних дел Молдова Новости Хмельницкого Полиция Криминальные новости Новости Львова Офис генпрокурора Арсен Аваков СМИ Журналисты
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