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      Поджог Киево-Печерской Лавры: что нужно знать о пожаре в заповеднике

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      Поджог Киево-Печерской Лавры: что нужно знать о пожаре в заповеднике
      Поджог Киево-Печерской Лавры: что нужно знать о пожаре в заповеднике / 24 канал

      Полиция задержала подозреваемого в поджоге здания Киево-Печерской лавры. В том, что произошло на территории православной святыни, и почему важно внимательно относиться к подобным ситуациям – разбирались журналисты 24 канала.

      Что случилось в Киево-Печерской Лавре?

      Пожар. Над тем, чтобы потушить огонь, работали 11 единиц пожарно-спасательной техники и 44 пожарных.

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      За несколько часов пожар был ликвидирован. В результате пожара никто не пострадал. Огнем было повреждено около 400 квадратных метров.

      Где возник пожар?

      В здании, которое находится под номером 23 по улице Лаврской. Спасатели объяснили, что здание "относится к монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры". Представители УПЦ МП, в свою очередь уверяли, что здание относится к Киево-Печерскому историко-культурному заповеднику, а не к монастырскому комплексу. В заповеднике же заявили, что здание принадлежит церкви.

      Позже в УПЦ МП все же признали, что здание, в котором 14 января произошел пожар, хотя и находится на балансе музея-заповедника Киево-Печерской лавры, несколько лет назад было передано монастырю. Последние шесть лет былао законсервировано, поскольку искали деньги для его ремонта. Ранее в этом помещении располагалась клиника вертеброревитологии, которая сейчас, согласно информации на сайте, изменила свой адрес.

      Пожар начался в одной из комнат на втором этаже здания с последующим распространением огня на крышу. Для того, чтобы добраться до очага возгорания, пожарным пришлось снять часть крыши. В ГСЧС также сообщили, что в результате пожара произошло частичное обрушение деревянного перекрытия между вторым этажом и крышей здания.

      Что вызвало возгорание?

      Поджог.

      Позже в комментарии российским СМИ представитель УПЦ МП, глава информационно-просветительского отдела церкви архиепископ Климент заявил, что неизвестный мужчина проник в здание монастырского комплекса Киево-Печерской лавры перед тем, как там начался пожар.

      Кто организовал поджог?

      По данным полиции – 24-летний мужчина без постоянного места жительства. Находясь в состоянии опьянения, он поджег матрасы, которые были в здании. Его уже задержали. Установлено, что мотивы преступления не связаны с религиозными убеждениями. Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 194 УКУ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"). За поджог ему грозит до 10 лет лишения свободы.

      Почему это важно?

      Потому что речь идет не только о событиях, что разворачиваются на территории древнего монастыря на территории Украины. Речь идет об уникальном памятнике культуры, внесенном в список Мирового наследия ЮНЕСКО.

      Более того, речь идет о месте, где хранятся уникальные ценности в большом количестве. И последняя ревизия Министерства культуры, которая проверяла наличие и состояние ценностей в Киево-Печерской лавре, не смогла установить местонахождение десяти предметов, которые представляют культурную ценность. Здесь также важно помнить, что очень часто значительная культурная ценность предметов может легко конвертироваться в наиболее крепкие мировые валюты.

      Представители Украинского общества охраны памятников истории и культуры говорят, что во время инвентаризации ценностей в Киево-Печерской лавре не нашли восемь икон 19-го века, деревянный потир и крест. Об их точной ценности пока ничего не известно. В таком контексте любые события, которые происходят на территории Лавры, вполне оправданно привлекают широкое внимание. Потому что, как правило, именно на чрезвычайные ситуации легче всего списать недостачу чего-то.

      В том числе – ценностей. Впрочем, как получается со слов полиции, сейчас этого соблазна удалось избежать – после того, как пожар потушили, был проведен осмотр места происшествия, в результате которого не установлено повреждений любых церковных ценностей.

      Придирчиво разбираться в подробностях подобных ситуаций важно еще по одной причине. Тема предоставления Православной церкви Украины Томоса об автокефалии стала одной из ключевых для манипуляций в российско-украинской информационной войне. Следовательно, все чрезвычайные ситуации на территории украинских церквей могут быть использованы для разжигания религиозных конфликтов.

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      Автор: Евгения Мазур
      Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Полиция Статьи Пожар Томос Религия Новости Киева УПЦ МП
      Источник: 24 канал
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