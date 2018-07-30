Поджог руки и вождение под шансон: Ломаченко показал, как отдыхает на родине

Чемпион WBA в легком весе украинец Василий Ломаченко весело проводит свободное время в родном Белгород-Днестровске.

Ломаченко, похоже, находился на каком-то праздничном мероприятии и принял участие в одном из конкурсов. Девушка зажгла огонь в ладони у боксера – пламя вспыхнуло и исчезло.

Читайте также: Ломаченко вступился за Усика перед критиками в адрес чемпиона: фото

LomaFIREchenko Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy) 29 Лип 2018 р. о 4:33 PDT

Также Ломаченко продемонстрировал технику вождения автомобиля под шансон. Украинец продолжает обкатывать свой Mercedes.

Напомним, что Ломаченко назвал дату следующего боя и возможного соперника.

Другие новости из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт 24