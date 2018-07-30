Поджог руки и вождение под шансон: Ломаченко показал, как отдыхает на родине
Чемпион WBA в легком весе украинец Василий Ломаченко весело проводит свободное время в родном Белгород-Днестровске.
Ломаченко, похоже, находился на каком-то праздничном мероприятии и принял участие в одном из конкурсов. Девушка зажгла огонь в ладони у боксера – пламя вспыхнуло и исчезло.
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Также Ломаченко продемонстрировал технику вождения автомобиля под шансон. Украинец продолжает обкатывать свой Mercedes.
Напомним, что Ломаченко назвал дату следующего боя и возможного соперника.
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Источник: 24 Канал
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