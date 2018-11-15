Поединок Джошуа – Усик будет очень-очень жестким и интересным, – промоутер боксера

Эдди Хирн, представляющий интересы Джошуа, рассказал о дальнейших планах своего подопечного и возможном поединке против Александра Усика.

"Думаю, что поединок Джошуа – Усик будет очень-очень жестким и интересным. Джошуа очень мобильный и быстрый, а Александр выглядит всегда лучше против более медленных тяжеловесов. В какой-то момент это будет схватка двух монстров", – заявил Эдди Хирн в комментарии Daily Express.

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Хирн также отметил, что в данный момент их команда находится в состоянии переговоров с командой Уайлдера, этот бой приоритетный для Джошуа. Однако, в случае провала переговоров, Энтони будет ждать Диллиана Уайта. Конечно, если последний победит Дерека Чиссору. Только тогда возможен бой между Усиком и Джошуа.

Также, многое будет зависеть и от самого Усика, от его планов в супертяжелом весе, времени и готовности.