Поехал на красный и убегал от полиции: в Киеве задержали мужчину с арсеналом оружия в автомобиле
В ночь на 20 января в Киеве правоохранители задержали мужчину, в автомобиле которого был автомат и пистолет. Причем задержанный имел разрешения на это оружие, но почему-то убегал от полиции.
Мужчина на автомобиле BMW проехал на красный свет. Это заметил патруль полиции и сигнализировал водителю, чтобы тот остановился. Однако вместо того, чтобы выполнить требование, водитель начал убегать. Об инциденте рассказали в телеграмм-канале "Киев Оперативный".
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Попытка побега не удалась – через несколько кварталов на Нижнем Валу, 13 беглеца остановили несколько патрульных автомобилей, взяв "в коробочку".
- У водителя проверили документы, а при проверке спросили, имеет ли он при себе что-то запрещенное. Мужчина ответил утвердительно, достал пистолет и направил его на полицейских.
Однако водитель не смог применить оружие – его выбили из рук. Впоследствии следственно-оперативная группа в багажном отделении BMW нашла еще и автомат.
Смотрите фото с места инцидента ("Киев Оперативный"):
Примечательно, что необходимые разрешения на оружие у мужчины были, и были с собой.
Правоохранители говорят, что водитель имеет признаки алкогольного опьянения. Впрочем, что с этим всем делать дальше – будут выяснять следователи.
Видео "Киев Оперативный" о задержанном с оружием человеке:
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