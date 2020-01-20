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      Поехал на красный и убегал от полиции: в Киеве задержали мужчину с арсеналом оружия в автомобиле

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      Полиция в Киеве задержала мужчину с автоматом / "Киев Оперативный"

      В ночь на 20 января в Киеве правоохранители задержали мужчину, в автомобиле которого был автомат и пистолет. Причем задержанный имел разрешения на это оружие, но почему-то убегал от полиции.

      Мужчина на автомобиле BMW проехал на красный свет. Это заметил патруль полиции и сигнализировал водителю, чтобы тот остановился. Однако вместо того, чтобы выполнить требование, водитель начал убегать. Об инциденте рассказали в телеграмм-канале "Киев Оперативный".

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      Попытка побега не удалась – через несколько кварталов на Нижнем Валу, 13 беглеца остановили несколько патрульных автомобилей, взяв "в коробочку".

      • У водителя проверили документы, а при проверке спросили, имеет ли он при себе что-то запрещенное. Мужчина ответил утвердительно, достал пистолет и направил его на полицейских.

      Однако водитель не смог применить оружие – его выбили из рук. Впоследствии следственно-оперативная группа в багажном отделении BMW нашла еще и автомат.

      Смотрите фото с места инцидента ("Киев Оперативный"):

       

       

      Примечательно, что необходимые разрешения на оружие у мужчины были, и были с собой.

      Правоохранители говорят, что водитель имеет признаки алкогольного опьянения. Впрочем, что с этим всем делать дальше – будут выяснять следователи.

      Видео "Киев Оперативный" о задержанном с оружием человеке:

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Оружие Криминальные новости Полиция Новости Киева
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