Поел колбаски на прилавке: кот удивил посетителей супермаркета в Киеве

В Киеве в одном из супермаркетов посетители заметили кота, который залез на прилавок и с огромным аппетитом начал поедать там колбасу.

Соответствующее видео очевидцы опубликовали в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua. Читайте также: Киевский супермаркет "оккупировал" кот-гурман Отмечается, что инцидент произошел в исторической местности украинской столицы Виноградарь в магазине "Континент", что располагается по адресу улица Свободы, 26. "На прилавке магазина кошак, не стесняясь, уплетает колбасу за две щеки. Если ест, значит не все потеряно", – иронично говорится в сообщении. Напомним, летом 2017 года в одном из киевских супермаркетов посетители заметили и сняли на видео, как кот прогуливался по торговому залу, а потом залез в емкость с сахаром и там справил нужду.