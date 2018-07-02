Поел колбаски на прилавке: кот удивил посетителей супермаркета в Киеве
В Киеве в одном из супермаркетов посетители заметили кота, который залез на прилавок и с огромным аппетитом начал поедать там колбасу.
Соответствующее видео очевидцы опубликовали в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua.
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Отмечается, что инцидент произошел в исторической местности украинской столицы Виноградарь в магазине "Континент", что располагается по адресу улица Свободы, 26.
"На прилавке магазина кошак, не стесняясь, уплетает колбасу за две щеки. Если ест, значит не все потеряно", – иронично говорится в сообщении.
Напомним, летом 2017 года в одном из киевских супермаркетов посетители заметили и сняли на видео, как кот прогуливался по торговому залу, а потом залез в емкость с сахаром и там справил нужду.