Такое решение приняли из-за большого спроса на все морские направления. Рейс предусматривает остановки, в частности, на станциях Казатин, Рахны, Вапнярка и Подольск.

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Расписание движения поезда № 132/131 Одесса – Житомир

Дополнительный ночной скоростной поезд № 132/131 Одесса – Житомир через Винницу будет курсировать с 1 июля по нечетным числам. Из Житомира он будет отправляться в 23:15, прибывать в Винницу в 02:12 ночи, а в Одессу пассажиры приедут в 09:29 утра.

Обратное направление

В обратном направлении поезд будет отправляться из Одессы в 12:27, прибывать в Винницу в 19:25, а в Житомир в 22:10.

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Дополнительные поезда к морю

В целом Укрзализныця на летний период назначила 11 дополнительных поездов к морю. Они курсируют в Одессу, Геническ и Бердянск.