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      Поезд "Харьков – Киев" остановили: ищут взрывчатку

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      В полиции сообщили о минировании поезда "Харьков – Киев"
      В полиции сообщили о минировании поезда "Харьков – Киев" / иллюстративное фото

      Взрывотехники и правоохранители проверяют поезд №719 сообщением "Харьков – Киев". О его минировании утром 11 ноября полиции сообщил неизвестный.

      Поезд остановили в 11:12 на станции Миргород, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци". Всех пассажиров высадили. 

      Интересно: Массовые псевдоминирования в Украине: какие последствия ложных сообщений

      На месте работают представители Нацполиции, ГСЧС, СБУ и военизированной охраны "Укрзализныци".

      Кроме того, из-за сообщения о взрывчатке в Полтаве осматривали поезд сообщением "Бахмут – Львов". Информация о заминировании не подтвердилась, сообщает отдел коммуникации полиции Полтавщины.

      Фейковых минирований стало больше

      Количество сообщений о заложенной взрывчатке в последнее время значительно увеличилось. Минируют все: метро, аэропорты и вокзалы, а также торговые центры, школы, больницы и даже государственные учреждения вроде Офиса Президента и Верховной Рады.

      В частности, недавно "минировали" поезд Интерсити "Львов – Киев". Из-за сообщения поезд несколько часов простоял в поле.

      Большинство таких звонков поступает из России, неподконтрольных украинских территорий и стран Балтии – говорят в полиции. Около 95% таких сообщений ложные, но почти каждый случай прорабатывают как достоверный. Кроме реальной взрывчатки, находят и муляжи.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости Киева Новости Харькова Укрзализниця Полиция Фейковые заминирования
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