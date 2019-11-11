Поезд "Харьков – Киев" остановили: ищут взрывчатку

Взрывотехники и правоохранители проверяют поезд №719 сообщением "Харьков – Киев". О его минировании утром 11 ноября полиции сообщил неизвестный.

Поезд остановили в 11:12 на станции Миргород, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци". Всех пассажиров высадили.

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На месте работают представители Нацполиции, ГСЧС, СБУ и военизированной охраны "Укрзализныци".

Кроме того, из-за сообщения о взрывчатке в Полтаве осматривали поезд сообщением "Бахмут – Львов". Информация о заминировании не подтвердилась, сообщает отдел коммуникации полиции Полтавщины.

Фейковых минирований стало больше

Количество сообщений о заложенной взрывчатке в последнее время значительно увеличилось. Минируют все: метро, аэропорты и вокзалы, а также торговые центры, школы, больницы и даже государственные учреждения вроде Офиса Президента и Верховной Рады.

В частности, недавно "минировали" поезд Интерсити "Львов – Киев". Из-за сообщения поезд несколько часов простоял в поле.

Большинство таких звонков поступает из России, неподконтрольных украинских территорий и стран Балтии – говорят в полиции. Около 95% таких сообщений ложные, но почти каждый случай прорабатывают как достоверный. Кроме реальной взрывчатки, находят и муляжи.