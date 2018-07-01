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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Поезд "Интерсити +" насмерть сбил львовянина

92 Читати новину українською
Интерсити
Интерсити / Борис Юрий

Во Львовской области в Мостиске поезд "Интерсити +" наехал на львовянина. Житель Львова получил травмы несовместимые с жизнью и погиб на месте.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента гражданской защиты Львовской ОГА.

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Опасное событие состоялась 30 июня примерно в 16.20 час.

"Скоростной поезд" Интерсити + "№ 716 "Перемышль – Киев" на 73 километре (пикет – 3), между перегоном Мостиска – 2 и Мостиска – 1, Мостиского района, совершил наезд на жителя города Львова, 1979 года рождения, который от полученных травм погиб на месте происшествия", – говорится в сообщении.

По информации Львовской ОГА, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Теги: Новости Украины Жертвы Аварии и ДТП Укрзализниця
Источник: 24 канал
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