Поезд "Интерсити +" насмерть сбил львовянина

Во Львовской области в Мостиске поезд "Интерсити +" наехал на львовянина. Житель Львова получил травмы несовместимые с жизнью и погиб на месте.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента гражданской защиты Львовской ОГА. Читайте также: На Львовщине из-за обвала фундамента погиб человек Опасное событие состоялась 30 июня примерно в 16.20 час. "Скоростной поезд" Интерсити + "№ 716 "Перемышль – Киев" на 73 километре (пикет – 3), между перегоном Мостиска – 2 и Мостиска – 1, Мостиского района, совершил наезд на жителя города Львова, 1979 года рождения, который от полученных травм погиб на месте происшествия", – говорится в сообщении. По информации Львовской ОГА, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.