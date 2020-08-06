Поезда в Укрзализныце теперь будут заполнены на 100%: детали
Из-за пандемии коронавируса в Укрзализныце действовали определенные ограничения. Поэтому продавали только половину билетов – через одно посадочное место. Уже завтра, 7 августа, продавать билеты будут на все места в региональных поездах, следующих в Киев и обратно.
Об этом сообщили на официальном сайте Укрзализныци. Разрешение предоставила Киевская ОГА через решение комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
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Также перевозчик напомнил, что 17 региональных поездов продолжили курсировать из таких городов:
- с Киева в Конотоп,
- Фастов,
- Шостки,
- Чернигов,
- Жмеринку,
- Ровно и другие.
Там заверили, что все поезда придерживаются санитарных требований и проходят усиленную обработку до и после рейса. А работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.
Напомним, перед посадкой в поезд пассажиры обязательно должны надевать медицинскую маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.
Что известно об ограничениях в поездах?
- Правительство разрешило возобновить пассажирские перевозки с 1 июня. Но из-за карантина пассажиры должны были соблюдать дистанцию, потому продавали только 2 места с 4 в купе.
- Впоследствии эти ограничения постепенно начали ослаблять. Теперь Укрзализныця будет продавать 100% мест в поездах дальнего следования.
- С 3 августа в Украине работает новая форма адаптивного карантина, в соответствии с которой страну делят на 4 зоны по уровню эпидемиологической опасности. В красной зоне (сейчас туда входят Луцк и Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области) запрещают движение общественного транспорта.
- Укрзализныця также объявила о прекращении продажи билетов к станциям, расположенным в красной зоне.
- В ночь на 3 августа жители Тернопольщины устроили "бунт" из-за отказа машиниста остановиться на станции Тернополь.
- Однако после бунта пассажиров на станции в Тернополе Министерство инфраструктуры решило позволить остановку поездов Укрзализныци в красных зонах. Однако только для того, чтобы высадить пассажиров. Войти на красных остановках в поезд люди не смогут.
Адаптивный карантин с 1 августа / Инфографика 24 канала