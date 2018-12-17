Поезда на Крымском мосту: когда в РФ будут продавать билеты на несуществующее направление

В России уже определились, когда будут продавать билеты на поезда, которые будут курсировать по несуществующей пока железной дороге, – через Крымский мост. Так, их в РФ собираются продавать от 19 декабря 2019 года.

Об этом сообщает ТАСС.

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В декабре 2019 года начинается движение по железнодорожной части Крымского моста, уже назначена дата продажи железнодорожных билетов, это 9 декабря 2019 года,

– сообщил гендиректор "Крымской железной дороги" Алексей Гладилин.

Так, по его словам, по незаконно построенному Россией Крымском мосту собираются запустить десять маршрутов пассажирских поездов в Крым.

Среди перечисленных поездов: Москва – Симферополь, Москва – Севастополь, Москва – Евпатория, Москва – Феодосия, Санкт-Петербург – Севастополь, Санкт-Петербург – Евпатория, Мурманск – Симферополь, Екатеринбург – Симферополь, Смоленск, Брянск – Симферополь, Кисловодск – Симферополь.

Также оккупанты собираются запустить еще десять пар грузовых поездов и четыре пары пригородных поездов.

Напомним, в конце ноября стало известно, что в РФ собираются перепроектировать железную дорогу к незаконно возведенному Крымскому мосту. Оккупанты объяснили это тем, что на месте строительства обнаружили древнее поселение Манитра. Работа над новым проектом, по их словам, должна была занять около 6 месяцев.