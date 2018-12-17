22:15
17 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Челябинский Париж. Рэп, наркотики и Путин
      Вєсті Кремля
      21:29, сегодня
      Вести.UA: новый "бюджетный" отдых Луценко. Расследование Ляшко
      Вєсті.UA
      19:54, сегодня
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, 14 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Запрещенное кино
      Згадати все
      14:28, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Поезда на Крымском мосту: когда в РФ будут продавать билеты на несуществующее направление

      123 Читати новину українською
      Крымский мост
      Крымский мост / Фото из открытых источников

      В России уже определились, когда будут продавать билеты на поезда, которые будут курсировать по несуществующей пока железной дороге, – через Крымский мост. Так, их в РФ собираются продавать от 19 декабря 2019 года.

      Об этом сообщает ТАСС.

      Читайте также: Почему в РФ откладывают запуск железнодорожной части Крымского моста

      В декабре 2019 года начинается движение по железнодорожной части Крымского моста, уже назначена дата продажи железнодорожных билетов, это 9 декабря 2019 года,
      – сообщил гендиректор "Крымской железной дороги" Алексей Гладилин.

      Так, по его словам, по незаконно построенному Россией Крымском мосту собираются запустить десять маршрутов пассажирских поездов в Крым.

      Среди перечисленных поездов: Москва – Симферополь, Москва – Севастополь, Москва – Евпатория, Москва – Феодосия, Санкт-Петербург – Севастополь, Санкт-Петербург – Евпатория, Мурманск – Симферополь, Екатеринбург – Симферополь, Смоленск, Брянск – Симферополь, Кисловодск – Симферополь.

      Также оккупанты собираются запустить еще десять пар грузовых поездов и четыре пары пригородных поездов.

      Напомним, в конце ноября стало известно, что в РФ собираются перепроектировать железную дорогу к незаконно возведенному Крымскому мосту. Оккупанты объяснили это тем, что на месте строительства обнаружили древнее поселение Манитра. Работа над новым проектом, по их словам, должна была занять около 6 месяцев.

      Теги: Украина – Россия Новости России Новости политики Аннексия Крыма Крымский мост железная дорога Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Порошенко боится сказать лишнего, или Выборы с лозунгом "другие еще хуже"
      сегодня , 22:00 Порошенко боится сказать лишнего, или Выборы с лозунгом "другие еще хуже"
      Блог Соцмережі 186
      Онлайн против оффлайна: что больше всего покупают украинцы в интернете
      сегодня , 21:00 Онлайн против оффлайна: что больше всего покупают украинцы в интернете
      Яніна Ткачук 135
      Михайловский собор станет главным для ПЦУ: 10 интересных фактов о нем
      сегодня , 20:00 Михайловский собор станет главным для ПЦУ: 10 интересных фактов о нем
      Світлана Попова 247
      Корупційна контрреволюція: чому Верховний суд поновлює на посаді хабарників
      сегодня , 19:30 Корупційна контрреволюція: чому Верховний суд поновлює на посаді хабарників
      Дмитро Гнап 75
      Об'єднавчий Собор без об'єднання, або Не створюймо собі кумирів!
      сегодня , 19:00 Об'єднавчий Собор без об'єднання, або Не створюймо собі кумирів!
      Артем Овдієнко 1225
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Исполняется 100 лет со времени гибели "Титаника"
       14 апреля 2012 , 07:23 1
      В Словакии разбился украинский вертолет: есть жертвы
       13 ноября 2015 , 16:04
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук