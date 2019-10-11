Поезда у нас ходят, а самолеты не летают, – Зеленский об отсутствии авиасообщения с РФ

Владимир Зеленский считает, что отсутствие авиасообщения с Россией невыгодно Украине. Однако для таких возможных решений нужно сначала хотя бы прекратить войну на Донбассе.

Во время пресс-марафона президент сказал, что его удивляет, почему "поезда у нас ходят, а самолеты не летают". Зеленский сказал, что из-за этого банкротятся наши авиакомпании.

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Дотационными являются, в принципе, авиарейсы. И я могу честно сказать, что мы можем национализировать нашу большую компанию, и все владельцы будут только счастливы, чтобы не платить по долгам. Но мы пока такого счастья им не предоставим,

– пояснил Зеленский.

Президент Украины указал, что такое положение вещей Украине невыгодно, но "наши люди должны этого хотеть". Поэтому Зеленский подчеркнул, что нужно "встречаться и прекращать войну".

Есть один из важных приоритетов – просто прекратить хотя бы убивать, стрелять. К сожалению, этого пока не произошло,

– добавил он.

К слову, между Украиной и Россией до сих пор действует железнодорожное сообщение, а поезда до Москвы – одни из самых прибыльных. Впоследствии в Министерстве инфраструктуры решили ограничить железнодорожное сообщение с Россией, которое касалась перевозки пассажиров.

Главные тезисы, о чем говорил президент Украины во время пресс-марафона – читайте здесь.



Полное видео с пресс-марафона – смотрите здесь.

Когда и почему Украина закрыла авиасообщение с РФ?В 2015 году Кабинет Министров Украины ввел санкции против российских авиакомпаний, летавших в оккупированный Крым. В ответ на это РФ закрыла свое небо для украинских авиакомпаний.



Украина ответила зеркально и в октябре 2015 года Госавиаслужба запретила российским авиакомпаниям летать в Украину. С тех пор авиационное сообщение между странами отсутствует. Впрочем, часто используются косвенные рейсы через третьи страны.



Однако, 7 августа Украина впустила в свое воздушное пространство российский самолет. Так, пилот российского рейсового самолета, который совершал маршрут "Бари – Москва", получил от Украэроруха разрешение на использование украинского воздушного пространства из-за необходимости обойти грозу.