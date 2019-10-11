08:44
11 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Испанский агент Навальный. Россия победила в свободе слова
      Вєсті Кремля
      21:10, 10 октября
      Вести.UA: Мендель спасает святой покой Зеленского. Кому молятся в "Слуге народа"
      Вєсті.UA
      19:34, 10 октября
      Почему на Житомирщине покупают "мертвые" торфы и есть ли там янтарь: расследование
      ЦРУ
      09:00, 9 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Поезда у нас ходят, а самолеты не летают, – Зеленский об отсутствии авиасообщения с РФ

      20 Читати новину українською
      Поезда у нас ходят, а самолеты не летают, – Зеленский об отсутствии авиасообщения с РФ
      Поезда у нас ходят, а самолеты не летают, – Зеленский об отсутствии авиасообщения с РФ / Getty images

      Владимир Зеленский считает, что отсутствие авиасообщения с Россией невыгодно Украине. Однако для таких возможных решений нужно сначала хотя бы прекратить войну на Донбассе.

      Во время пресс-марафона президент сказал, что его удивляет, почему "поезда у нас ходят, а самолеты не летают". Зеленский сказал, что из-за этого банкротятся наши авиакомпании.

      Кстати: Будет ли Украина возобновить авиасообщение с РФ: заявление Криклия

      Дотационными являются, в принципе, авиарейсы. И я могу честно сказать, что мы можем национализировать нашу большую компанию, и все владельцы будут только счастливы, чтобы не платить по долгам. Но мы пока такого счастья им не предоставим,
      – пояснил Зеленский.

      Президент Украины указал, что такое положение вещей Украине невыгодно, но "наши люди должны этого хотеть". Поэтому Зеленский подчеркнул, что нужно "встречаться и прекращать войну".

      Есть один из важных приоритетов – просто прекратить хотя бы убивать, стрелять. К сожалению, этого пока не произошло,
      – добавил он.

      К слову, между Украиной и Россией до сих пор действует железнодорожное сообщение, а поезда до Москвы – одни из самых прибыльных. Впоследствии в Министерстве инфраструктуры решили ограничить железнодорожное сообщение с Россией, которое касалась перевозки пассажиров.

      Главные тезисы, о чем говорил президент Украины во время пресс-марафона – читайте здесь.

      Полное видео с пресс-марафона – смотрите здесь.

      Когда и почему Украина закрыла авиасообщение с РФ?В 2015 году Кабинет Министров Украины ввел санкции против российских авиакомпаний, летавших в оккупированный Крым. В ответ на это РФ закрыла свое небо для украинских авиакомпаний.

      Украина ответила зеркально и в октябре 2015 года Госавиаслужба запретила российским авиакомпаниям летать в Украину. С тех пор авиационное сообщение между странами отсутствует. Впрочем, часто используются косвенные рейсы через третьи страны.

      Однако, 7 августа Украина впустила в свое воздушное пространство российский самолет. Так, пилот российского рейсового самолета, который совершал маршрут "Бари – Москва", получил от Украэроруха разрешение на использование украинского воздушного пространства из-за необходимости обойти грозу.

      blog_ava
      Чего ожидать от курса гривны: риски и прогнозы
      сегодня
      530
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Транспорт авиация Украина – Россия Пресс-марафон Зеленского Владимир Зеленский Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Шабунін: Зеленський повинен "навести фокус" частині "слуг"
      сегодня , 08:40 Шабунін: Зеленський повинен "навести фокус" частині "слуг"
      Блог Соцмережі 23
      ПРИВАТное дело: чего на самом деле хочет Коломойский от Приватбанка и президента
      сегодня , 08:32 ПРИВАТное дело: чего на самом деле хочет Коломойский от Приватбанка и президента
      Ірина Поліщук 402
      Супрун: Понад 90% українців ніколи власноруч не сплачували податки
      10 октября , 22:00 Супрун: Понад 90% українців ніколи власноруч не сплачували податки
      Блог Соцмережі 2598
      О чем говорил Зеленский: главное из 14-часового пресс-марафона
      10 октября , 21:53 О чем говорил Зеленский: главное из 14-часового пресс-марафона
      Анастасія Зазуляк 983
      Почему Турция отправила войска в Сирию и как отреагировал мир
      10 октября , 20:28 Почему Турция отправила войска в Сирию и как отреагировал мир
      Світлана Попова 617
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук