На место происшествия вызвали полицию и скорую помощь. Сейчас Укрзализныця официально не комментировала произошедшее.

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Что известно о погибшей

По предварительной информации, женщине было примерно 70 лет. Очевидцы говорят, что ей стало плохо. Причины будут выяснять правоохранители.

Поезда задерживаются

Из-за смерти пассажирки рейсы задерживают минимум на 1 час. Пассажиры все еще ожидают поезд Константиновка – Одесса на вокзале в Днепре.

Справка. Согласно графику на сайте Укрзализныци, поезд должен был прибыть в Днепр в 21:40 и отправиться дальше по маршруту в 22:05.

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