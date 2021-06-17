В поезде Константиновка – Одесса умерла женщина: рейсы задерживаются

Пожилая пассажирка умерла во время поездки в поезде Константиновка – Одесса. Инцидент произошел под Павлоградом, что в Днепропетровской области.
На место происшествия вызвали полицию и скорую помощь. Сейчас Укрзализныця официально не комментировала произошедшее.
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Что известно о погибшей
По предварительной информации, женщине было примерно 70 лет. Очевидцы говорят, что ей стало плохо. Причины будут выяснять правоохранители.
Поезда задерживаются
Из-за смерти пассажирки рейсы задерживают минимум на 1 час. Пассажиры все еще ожидают поезд Константиновка – Одесса на вокзале в Днепре.Справка. Согласно графику на сайте Укрзализныци, поезд должен был прибыть в Днепр в 21:40 и отправиться дальше по маршруту в 22:05.
Смерть мужчины в поезде Рахов – Киев
- 12 июня в поезде Укрзализныци случился трагический инцидент. Умер 27-летний пассажир, следовавший на нем из Рахова, что на Закарпатье, в Киев.
- Мужчина упал с верхней полки. Утром он пожаловался жене на плохое самочувствие. В Фастове медики констатировали смерть.
- Правоохранители уже открыли уголовное производство. Они будут устанавливать все обстоятельства трагедии. Тело погибшего направлено в морг.