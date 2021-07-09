Видео из вагона поезда, в котором выпало окно, в сети обнародовала депутат Запорожского горсовета Виталина Яковлева.

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В поезде "Укрзализныци" выпало окно

Хотите немного ужаса? Поезд Одесса – Мариуполь, вагон – купе. Выпало окно, Карл,

– написала Яковлева.

К утру окно таки вставили, а "Укрзализныця" прокомментировала ситуацию.

Реакция УЗ на инцидент

В компании извинились перед пассажиркой за негативный опыт и попросили предоставить подробную информацию о номере вагона, месте и дате инцидента. Там также пообещали зафиксировать обращение депутата.

В "Укрзализныце" отреагировали на отсутствие окна в поезде/ Скриншот

Реакция пользователей сети

Под сообщением женщины пользователи сети оставили немало комментариев, в основном шуточных.

В поезде проехать – это прямо лотерея.

Зато не жарко.

А вы жалуетесь, что в поездах окно не открывается.

Это новая функция климат-контроля – ручная, эффективная.

Вместо кондиционера.

Это символическое окно в Европу.

В вагоне поезда "Укрзализныци" выпало окно: смотрите видео