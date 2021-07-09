Видео из вагона поезда, в котором выпало окно, в сети обнародовала депутат Запорожского горсовета Виталина Яковлева.
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В поезде "Укрзализныци" выпало окно
Хотите немного ужаса? Поезд Одесса – Мариуполь, вагон – купе. Выпало окно, Карл,
– написала Яковлева.
К утру окно таки вставили, а "Укрзализныця" прокомментировала ситуацию.
Реакция УЗ на инцидент
В компании извинились перед пассажиркой за негативный опыт и попросили предоставить подробную информацию о номере вагона, месте и дате инцидента. Там также пообещали зафиксировать обращение депутата.
В "Укрзализныце" отреагировали на отсутствие окна в поезде/ Скриншот
Реакция пользователей сети
Под сообщением женщины пользователи сети оставили немало комментариев, в основном шуточных.
- В поезде проехать – это прямо лотерея.
- Зато не жарко.
- А вы жалуетесь, что в поездах окно не открывается.
- Это новая функция климат-контроля – ручная, эффективная.
- Вместо кондиционера.
- Это символическое окно в Европу.
В вагоне поезда "Укрзализныци" выпало окно: смотрите видео