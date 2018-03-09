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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Погиб от пули снайпера: появилось фото и информация об убитом бойце "Азова" на Донбассе

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Убитый на Донбассе Юрий Луговский
Убитый на Донбассе Юрий Луговский / Фото из соцсетей

Ночью, 9 марта, в зоне боевых действий на Донбассе погиб украинский военный, житель Червонограда, что на Львовщине, Юрий Луговский.

Об этом сообщает "Львовский портал" со ссылкой на мать убитого военного.

Как известно, за прошедшие сутки, 8 марта, оккупанты трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в результате чего от вражеского огня погиб украинский военный.

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Отмечается, что мужчина погиб около 2:00 часов ночи от снайперской пули. Юрий Луговский был добровольцем в батальоне "Азов" под позывным "Барет".

Он был активным участником Революции Достоинства. Начинал военную службу в батальоне "Донбасс", принимал участие в боях за Иловайск. На войне Юрий находился с 2014 года.

В связи с трагическим событием в Червонограде отменили все праздничные мероприятия ко Дню рождения Тараса Шевченко и объявили траур.


Юрий Луговский на Донбассе

Теги: Новости Украины Жертвы Война на Донбассе Новости Львова "Азов"
Источник: 24 Канал
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