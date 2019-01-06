Погиб ребенок и еще три пострадали в результате страшного ДТП на Львовщине

Днем 6 декабря во Львовской области на трассе Киев – Чоп возле села Ясенево в Бродовском районе произошло столкновение легковушки Ford Fiesta и микроавтобуса Ford Transit. В результате погибла несовершеннолетняя девочка. Еще шесть человек, среди которых – трое детей, с различными травмами были госпитализированы.

Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции области Светлана Добровольская на своей странице в Facebook.

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"В результате столкновения телесные повреждения получили семь человек, четверо из которых – дети. Одна из травмированных, несовершеннолетняя девочка, умерла по дороге в больницу, остальным медики ставят диагнозы. Личные данные участников ДТП уточняются", – рассказала она.

По ее словам, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, полицейские регулируют движение транспорта", – добавила Светлана Добровольская.

Напомним, еще одна ужасная авария на автотрассе Киев–Чоп, однако уже с участием туристического автобуса, произошла 2 января. Тогда, к счастью, обошлось без жертв.