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      Погиб ребенок и еще три пострадали в результате страшного ДТП на Львовщине

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      Жуткое ДТП на Львовщине: погибла несовершеннолетняя девочка и еще три ребенка получили травмы
      Жуткое ДТП на Львовщине: погибла несовершеннолетняя девочка и еще три ребенка получили травмы / Facebook-страница Светланы Добровольской

      Днем 6 декабря во Львовской области на трассе Киев – Чоп возле села Ясенево в Бродовском районе произошло столкновение легковушки Ford Fiesta и микроавтобуса Ford Transit. В результате погибла несовершеннолетняя девочка. Еще шесть человек, среди которых – трое детей, с различными травмами были госпитализированы.

      Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции области Светлана Добровольская на своей странице в Facebook.

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      "В результате столкновения телесные повреждения получили семь человек, четверо из которых – дети. Одна из травмированных, несовершеннолетняя девочка, умерла по дороге в больницу, остальным медики ставят диагнозы. Личные данные участников ДТП уточняются", – рассказала она.

      По ее словам, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

      "На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, полицейские регулируют движение транспорта", – добавила Светлана Добровольская.

      Напомним, еще одна ужасная авария на автотрассе Киев–Чоп, однако уже с участием туристического автобуса, произошла 2 января. Тогда, к счастью, обошлось без жертв.

      Теги: Новости Украины Жертвы Дети и несовершеннолетние Новости Львова Аварии и ДТП
      Источник: 24 канал
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