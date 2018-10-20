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      Погибла Марина Поплавская: реакция коллег и соцсетей на смерть актрисы "Дизель Шоу"

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      Погибла Марина Поплавская – реакция соцсетей
      Погибла Марина Поплавская – реакция соцсетей / Фото 24 Канала

      Утром 20 октября под Киевом в страшном ДТП погибла звезда известного украинского юмористического проекта "Дизель Шоу" Марина Поплавская.

      24 Канал сообщал, что 20 октября в ДТП под Киевом в результате столкновения грузовика и автобуса, который перевозил актеров "Дизель шоу", погибла актриса Марина Поплавская. Кроме того, во время аварии пострадали актеры Егор Крутоголов и Яна Глущенко.

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      Марина Поплавская была актрисой программ "Дизель Шоу", "На троих", "DIZEL утро". Звезда украинских юмористических проектов также играла в КВН и была капитаном команды "Девчонки из Житомира".

      В соцсетях друзья, коллеги, известные артисты, политики и простые пользователи выражают слова соболезнования из-за гибели Поплавской.

      "Выражаем сочувствие нашим коллегам из "Дизель Шоу", а также родным и друзьям Марины Поплавской в связи со страшной трагедией, которая произошла сегодня утром под Киевом. Наши сердца сейчас с вами. Всем пострадавшим – скорейшего выздоровления", – написали "Варьяты-шоу".

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      Особенно эмоционально отреагировал на гибель Поплавской и КВНщик, журналист Александр Шемет.

      Большая беда и потеря пришли в дом украинского КВНа. В трагической дорожной аварии погибла актриса, звезда популярного юмористического "Дизель шоу" Марина Францевна Поплавская... Марина обладала прекрасным голосом и великолепным чувством юмора, благодаря чему создала на сцене и кино целый ряд интересных женских образов. Светлая память и Царство Небесное!
      – рассказал он.

      Актриса Руслана Писанка тоже выразила соболезнования из-за гибели Марины Поплавской и опубликовала совместное фото с ней и другими актерами "Дизель шоу".

      Также, щемяще прокомментировала трагедию и известная актриса и телеведущая Лилия Ребрик.

      "Марина. Ее больше нет. Вчера ты еще была... О чем-то мечтала... Что-то планировала... И все... Уже нет... Светлая память тебе. Не верится", – отметила она.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Сегодня утром автобус с актёрами @dizelstudio попал в аварию под Киевом. К сожалению это ДТП стало смертельным для замечательной актрисы Марины Францевны Поплавской. . Это был добрый светлый и жизнерадостный человек. Она жила на сцене и была примером для многих. Нам будет тебя не хватать. . Светлая память. . #дизельшоу #маринапоплавская #светлаяпамять #скорбим

      Допис, поширений Ведущий Михаил Денисов (@denisov_michael)

       

       

       

       

      Теги: Новости Украины Жертвы LifeStyle Аварии и ДТП ДТП с актерами Дизель Шоу Новости культуры Соцсети
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 20 октября
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