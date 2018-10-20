Утром 20 октября под Киевом в страшном ДТП погибла звезда известного украинского юмористического проекта "Дизель Шоу" Марина Поплавская.

24 Канал сообщал, что 20 октября в ДТП под Киевом в результате столкновения грузовика и автобуса, который перевозил актеров "Дизель шоу", погибла актриса Марина Поплавская. Кроме того, во время аварии пострадали актеры Егор Крутоголов и Яна Глущенко.

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Марина Поплавская была актрисой программ "Дизель Шоу", "На троих", "DIZEL утро". Звезда украинских юмористических проектов также играла в КВН и была капитаном команды "Девчонки из Житомира".

В соцсетях друзья, коллеги, известные артисты, политики и простые пользователи выражают слова соболезнования из-за гибели Поплавской.

"Выражаем сочувствие нашим коллегам из "Дизель Шоу", а также родным и друзьям Марины Поплавской в связи со страшной трагедией, которая произошла сегодня утром под Киевом. Наши сердца сейчас с вами. Всем пострадавшим – скорейшего выздоровления", – написали "Варьяты-шоу".

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Особенно эмоционально отреагировал на гибель Поплавской и КВНщик, журналист Александр Шемет.

Большая беда и потеря пришли в дом украинского КВНа. В трагической дорожной аварии погибла актриса, звезда популярного юмористического "Дизель шоу" Марина Францевна Поплавская... Марина обладала прекрасным голосом и великолепным чувством юмора, благодаря чему создала на сцене и кино целый ряд интересных женских образов. Светлая память и Царство Небесное!

– рассказал он.

Актриса Руслана Писанка тоже выразила соболезнования из-за гибели Марины Поплавской и опубликовала совместное фото с ней и другими актерами "Дизель шоу".

Также, щемяще прокомментировала трагедию и известная актриса и телеведущая Лилия Ребрик.

"Марина. Ее больше нет. Вчера ты еще была... О чем-то мечтала... Что-то планировала... И все... Уже нет... Светлая память тебе. Не верится", – отметила она.