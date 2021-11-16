Задохнулись несколько стариков: произошла трагедия в днепровском доме престарелых

Полиции Днепра 16 ноября сообщили, что обнаружили мертвыми нескольких жительниц дома для пожилых людей. Вероятно, они задохнулись из-за задымления.

На данный момент тела направили на экспертизу. Правоохранители начали расследование трагедии в Центральном районе города.

После похожей трагедии Пожар в Харькове: Разумков поручил подготовить законопроекты о пожарной безопасности

Поломался кондиционер

Мертвыми нашли 5 женщин от 75 до 89 лет. По мнению следователей, они погибли от отравления угарным газом.

Он появился после того, как произошло короткое замыкание электропроводки. Однако окончательную причину смерти могут назвать только после проведения экспертизы.

Задержали работника учреждения

Правоохранители уже задержали администратора дома престарелых. Эту трагедию расследуют по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшей гибель. Она предусматривает до 8 лет заключения.

Раньше такое было в Харькове

21 января сообщили об ужасном пожаре в харьковском доме престарелых. Там погибли 16 стариков, а еще 10 пострадали. Со временем на это отреагировали президент и премьер-министр.

Правоохранители начали расследование и взяли под стражу нескольких человек. В настоящее время судебные процессы относительно трагедии еще продолжаются. Под стражей находятся сразу несколько фигурантов, в том числе руководство и владелец пансионата.