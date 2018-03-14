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Погибнет много персонажей, – появились детали последнего сезона "Игры престолов"

244 Читати новину українською
Последний сезон
Последний сезон "Игры престолов"

Популярный американский сериал "Игра престолов" объединил тысячи людей, которые с нетерпением ожидают каждой следующей серии. Поэтому представители телеканала НВО заявляют, что последний сезон многосерийной ленты не разочарует фанатов.

Об этом заявила вице-президент канала НВО Франческа Орси, передает Variety.

Как известно, продюсеры сериала "Игра престолов" анонсировали выход последнего восьмого сезона в 2019 году. Он будет состоять из 6 серий. Только один из эпизодов сериала стоил 15 миллионов долларов.

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Ранее звезда сериала Мэйси Уильямс, которые сыграла роль Арьи Старк, рассказывала, что полностью прочитала сценарий 8 сезона "Игры престолов". Английская актриса опровергла слухи о том, что будет несколько концовок "Игры престолов". В то же время представитель канала заявила, что в последнем сезоне погибнет много персонажей.

Это был действительно мощный момент в нашей жизни и карьере. Никто из актеров не видел сценария до этого и по мере прочтения они понимали, что их персонажи погибают один за другим,
– рассказала Франческа Орси.

Кроме этого, вице-президент канала НВО добавила, что все актеры после прочтения сценария аплодировали в течение 15 минут, а некоторые даже плакали.

Что такое "Игра престолов"?
Это экранизация цикла романов "Песнь льда и пламени", которые написал Джордж Мартин. Впервые "Игра престолов" вышла на телеэкраны в апреле 2011 года. Сейчас есть 7 сезонов сериала, однако продюсеры готовят к выпуску последние заключительные серии.

Теги: LifeStyle Игра престолов
Источник: 24 Канал
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