Економічний експерт Борис Кушнірук вже заявив, що необґрунтовані і спонтанні податкові зміни негативно впливають на імідж України.

"Урядовці хочуть, аби зміни вступили в дію з 1 липня – вже через місяць, а згідно із Податковим кодексом це можна робити лише за пів року до початку нового бюджетного року. Тобто зміни не можна запроваджувати цьогоріч, бо для бізнесу вони непередбачувані і можуть призвести навіть до банкрутства", – наголосив Кушнірук.

Зверніть увагу! Мовиться про законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень". Його Кабінет Міністрів України схвалив 12 травня.

За словами експерта, якщо Верховна Рада проголосує за законопроєкт, представники компаній з іноземним капіталом звернуться до Конституційного суду України та міжнародних інстанцій.

Це класичний приклад того, чому ми кажемо: Україна неприваблива для інвестицій. Вона неприваблива, бо непередбачувана! І в ній непередбачувана діяльність держінституцій і регуляцій,

– зауважив Кушнірук.

Загалом економісти та підприємці оцінюють перспективу податкових змін в Україні вкрай негативно. За словами фахівців, вона може започаткувати низку нових тривожних тенденцій у процесі економічного розвитку країни.