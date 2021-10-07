Однако повредились не только они. При падении часть дерева еще оборвала несколько проводов электросети.

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Хотят получить компенсацию

Это произошло на улице Гоголя в первой половине дня. Впоследствии туда приехали коммунальщики, которые начали резать поверженную ветку. На фото заметно, что у автомобилей повреждения не слишком сильные.

Однако все же инцидент нанес им ущерб. Поэтому водители сказали, что планируют обращаться в горсовет для получить компенсации.

Место инцидента после приезда коммунальщиков / Фото "Информатор"

Другой инцидент в городе

2 сентября в Днепре упало целое дерево. Оно приземлилось на сторону жилого дома на улице Янтарная.

Ветви не только пробили окна и застряли в них, но и заблокировали вход в подъезд. Поэтому туда пришлось сразу вызвать сотрудников ГСЧС.