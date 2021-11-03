Половина Украины в плену дождей: прогноз погоды на 3 ноября

Погода в Украине в среду, 3 ноября, будет по-осеннему дождливой и прохладной. Восток, часть северных и центральных областей будут в плену непогоды.

Зато остальную часть Украины непогода обойдет. Теплее всего будет на юге – там прогнозируют +15...+17 градусов.

Важно В Украину идет антициклон с мокрым снегом и ливнями

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Источник: фейсбук Натальи Диденко

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что в среду, 3 ноября, в Украине будет дождливо. В то же время возможны шквальные порывы ветра.

Температура воздуха максимально предусматривается на уровне + 9...+ 13 градусов, на юге +12...+16 градусов. В Киеве 3 ноября будет сыро, правда, после обеда осадки будут прекращаться.

Градусы ожидаются комфортными, до +12, но пакостный ветер будет задувать за шею – не пускайте его,

– добавила Диденко.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

На Западной Украине погода будет теплой и солнечной. Столбики термометров поднимутся до +10...+12 градусов. Утром возможен незначительный туман. На востоке картина кардинально противоположная – + 12...+ 14 градусов и дожди. Кое-где дождливо почти в течение всего дня.

Часть северных областей также окажется в плену непогоды. Такая же ситуация в центральных регионах. Ливни прогнозируют на Черкасщине и на Кировоградщине. Температура воздуха – +9...+11 градусов. На юге также будет облачная и влажная погода. Но воздух прогреется до +15...+17 градусов.

Весь день в Киеве будет облачным. Утром будет идти мелкий дождь. Днем и вечером осадков не ожидается, +10...+12 градусов.

Погода в городах Украины

Ужгород – +10...+12

Львов – +10...+12

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – +10...+12

Черновцы – +11...+13

Хмельницкий – +10...+12

Луцк – +10...+12

Ровно – +10...+12

Житомир – +10...+12

Винница – + 13...+15

Одесса – + 14...+16

Николаев – +14...+16

Херсон – + 15...+17

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +11...+13

Черкассы – +11...+13

Чернигов – + 9...+11

Сумы – + 9...+11

Полтава – +10...+12

Днепр – + 10...+12

Запорожье – + 12...+14

Донецк – + 12...+14

Луганск – +11...+13

Харьков – + 11...+13

Киев – +10...+12



Прогноз погоды в Украине на 3 ноября / Карта Укргидрометцентра

Полный текст публикации Натальи Диденко:

Дожди в Украине будут и в среду. Периодические, а во второй половине дня – сдвинутся на Левобережье, соответственно, западная часть, север, значительная часть центра и юго-запад освободятся от осадков и атмосферное давление там подрастет.

Ветер завтра ожидается порывистым, берегите горло и голову. Температура воздуха максимально предполагается +9...+13 градусов, на юге +12...+16 градусов.

В Киеве 3-го ноября будет сыро, правда, после обеда осадки будут прекращаться. Градусы ожидаются комфортными, до +12, но пакостный ветер будет задувать за шею – не пускайте его.