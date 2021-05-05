Прогноз погоды на 6 мая: в Украину снова идут дожди
Погода в четверг, 6 мая, будет разнообразной. В большинстве регионов станет немного холоднее. Зато на Востоке потеплеет. Кроме того, возможны осадки.
Источник:Укргидрометцентр
Да, небольшие дожди прогнозируют почти везде, кроме востока и юга. Сухо будет также на Буковине и Закарпатье.
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Что прогнозируют синоптики
Всего в Украине не будет слишком холодно. Самую низкую температуру воздуха прогнозируют на Западе – +14...+16 градусов. Самую высокую – на Востоке, там столбики термометров достигнут +19...+21 градус. На Севере и в Центре обещают +14...+18 градусов.
Умеренный ветер будет преобладать западного направления, время от времени будет порывистый.
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что Украина 6 мая окажется в окружении циклонов и холодных атмосферных фронтов. Именно поэтому, по ее словам, во многих областях пройдут дожди и будут греметь грозы.
Антициклон Trudi, который сдвинется восточнее, будет сдерживать влажные потоки и поэтому в наших восточных областях, на юго-востоке и в Днепре с районами будет преобладать сухая солнечная погода. Поскольку атмосферный фронт, который придет в четверг, будет холодным, в его тылу воздух ожидается свежее – на Западе, Севере, в большинстве центральных областей,
– сказала Диденко.
Какую погоду ждать в Киеве
В столице 6 мая прогнозируют дождь, также возможна гроза. Диденко отметила, что температура воздуха немного "осядет", днем будет – +14...+16 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 6 мая
Ужгород – +15...+17
Львов – +16...+19
Ивано-Франковск – +14...+16
Тернополь – +14...+16
Черновцы – +14...+16
Хмельницкий – +14...+16
Луцк – +14...+16
Ровно – +13...+15
Житомир – +14...+16
Винница – +15...+17
Одесса – +17...+19
Николаев – +18...+20
Херсон – +18...+20
Симферополь – +17...+19
Кропивницкий – +16...+18
Черкассы – +15...+17
Чернигов – +14...+16
Суммы – +15...+17
Полтава – +16...+18
Днепр – +17...+19
Запорожье – +18...+20
Донецк – +19...+21
Луганск – +19...+21
Харьков – +19...+21
Киев – +14...+16
Погода на 6 мая / Карта Укргидрометцентра
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