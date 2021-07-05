Ливни и грозы: изменится ли погода в Одесской области в течение недели

В Одесской области синоптики прогнозируют сильные осадки в течение 5 – 7 июля. Однако уже 8 июля погода улучшится. В пятницу температура достигнет 32 градусов тепла.

В течение этой недели погода будет облачной. В среднем температура ночью составит 15 – 20 градусов тепла, а днем – 24 – 25 градусов тепла.

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Прогноз погоды на 5 июля

По прогнозам синоптиков, 5 июля в Одессе, будут грозы. Ночью будет облачно и прогнозируют кратковременные ливни. Днем – облачно с прояснениями, ожидают сильные грозы.

Ветер – северо-восточный, 5 – 10 метров за секунду. Температура ночью будет колебаться от 18 до 20 градусов тепла. Днем будет составлять 24 – 26 градусов выше нуля.

Прогноз погоды на 6 июля

Во вторник, 6 июля, будет умеренно облачно и ожидаются кратковременные ливни. Ветер – северо-западный, 5 – 10 метров за секунду. Местами днем возможны порывы ветра – 15 – 18 метров в секунду.

Ночью температура составит +15…. +20 градусов. Днем – +24 – +29 градусов.

Прогноз погоды на 7 июля

В Одесской области 7 июля также ожидается умеренная облачность. В течение дня прогнозируют кратковременные ливни.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +15...+20 градусов. Днем – от +25 до +30. Ветер – северо-западный, 9 – 14 метров в секунду.

Прогноз погоды на 8 июля

По прогнозам синоптиков, 8 июля, в четверг, будет облачно с прояснениями. В течение всех суток осадков не предусматривают.

Ветер – северо-восточный, 9 – 14 метров в секунду. Температура ночью составит 15 – 20 градусов тепла. Днем – 20 – 25 градусов тепла.

Прогноз погоды на 9 июля

В пятницу в Одесской области, также будет умеренно облачно. Ветер – северо-восточный, 9 – 14 метров в секунду.

Ночью температура будет колебаться от 17 до 22 градусов тепла, днем составит 27 – 32 градуса тепла.

5 июля Одессу затопило . В городе объявили штормовое предупреждение. В течение дня ожидается гроза и ветер 9 – 14 метров в секунду.



Прогноз погоды в Одессе 5 – 9 июля / Данные Укргидрометцентра