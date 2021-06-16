Придет жара и грозы: прогноз погоды в Одессе на 16 – 25 июня

Синоптики прогнозируют потепление, которое придет в Одессу. Однако будут и ливни с грозами. Кое-где столбик термометра может подняться и до 28 градусов.

Несмотря на высокую температуру, погода будет в основном облачной. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра и других синоптиков.

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Прогноз погоды в Одессе на 17 – 21 июня

По прогнозам, дождь в Одессе будет идти каждый день до воскресенья 21 июня. Также там будут грозы. Но, следует отметить, что с каждым днем ​​среднесуточная температура должна постепенно увеличиваться.

Низкой температура может быть 17 июня – 22 градуса днем.

А самый высокий показатель может быть в воскресенье, 20 июня.

В этот день обещают до 26 градусов тепла днем.

Ночью температура во все дни будет примерно одинаковой – от 15 до 18 градусов.

Сильный ветер будет в четверг и воскресенье – от 7 до 12 метров в секунду.

Частичное улучшение погоды может прийти в город 21 июня. Тогда уже не будет дождя и частично выйдет солнце. Также температура поднимется до 28 градусов.



Прогноз погоды на 17 – 21 июня / Скриншот таблицы Укргидрометцентра

Прогноз погоды в Одессе на 21 – 25 июня

Радоваться хорошей погоде в Одессе смогут не долго. Согласно данным Gismeteo во вторник, 22 июня, в городе снова будет гроза. А в последующие дни до пятницы, 25 июня, будут идти дожди. Однако их будет значительно меньше, чем за неделю до этого.

Также вновь опустится температура. Каждый день среднесуточный показатель будет уменьшаться на 1 градус. Поэтому в пятницу в Одессе будет снова 24 градуса днем.



Прогноз погоды на 17 – 21 июня / Скриншот таблицы Gismeteo