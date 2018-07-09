Прогноз погоды на 10 июля: в Украину идет жара, только Запад накроют грозы
Погода в Украине во вторник, 10 июля, будет теплой, солнечной, а местами даже жаркой. Только в западных областях возможно пройдут дожди с грозами.
Об этом пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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По ее словам, в течение вторника, в областях температура воздуха поднимется до +25...+30 градусов тепла.
Так, на Юге, Востоке, в Днепропетровской и Кировоградской областях будет солнечно и сухо, а столбики термометров достигнут +28...+33 градуса тепла.
"На Западе +24...+27 градусов. Дожди с грозами завтра наиболее вероятны в западных областях. Днем локальные дожди дотянет местами до северной части Украины", – рассказала Диденко.
В Киеве 10 июля будет солнечно +27...+28 градусов тепла, однако днем вероятен кратковременный дождь с грозой
Прогноз погоды на вторник, 10 июля, в городах Украины:
Ужгород – +25...+27
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +22...+24
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +23...+25
Хмельницкий – +23...+25
Луцк – +24...+26
Ровно – +24...+26
Житомир – +26...+28
Винница – +25...+27
Одесса – +27...+29
Николаев – +32...+34
Херсон – +32...+34
Симферополь – +30...+32
Кропивницкий – +28...+30
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +26...+28
Сумы – +26...+28
Полтава – +27...+29
Днепр – +30...+32
Запорожье – +31...+33
Донецк – +30...+32
Луганск – +30...+32
Харьков – +29...+31
Киев – +26...+28
Прогноз погоды на вторник, 10 июля, от Укргидрометцентра
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