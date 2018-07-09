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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Прогноз погоды на 10 июля: в Украину идет жара, только Запад накроют грозы

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Прогноз погоды на 10 июля
Прогноз погоды на 10 июля / Фото из открытых источников

Погода в Украине во вторник, 10 июля, будет теплой, солнечной, а местами даже жаркой. Только в западных областях возможно пройдут дожди с грозами.

Об этом пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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По ее словам, в течение вторника, в областях температура воздуха поднимется до +25...+30 градусов тепла.

Так, на Юге, Востоке, в Днепропетровской и Кировоградской областях будет солнечно и сухо, а столбики термометров достигнут +28...+33 градуса тепла.

"На Западе +24...+27 градусов. Дожди с грозами завтра наиболее вероятны в западных областях. Днем локальные дожди дотянет местами до северной части Украины", – рассказала Диденко.

В Киеве 10 июля будет солнечно +27...+28 градусов тепла, однако днем вероятен кратковременный дождь с грозой

Прогноз погоды на вторник, 10 июля, в городах Украины:

Ужгород – +25...+27

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +24...+26

Ровно – +24...+26

Житомир – +26...+28

Винница – +25...+27

Одесса – +27...+29

Николаев – +32...+34

Херсон – +32...+34

Симферополь – +30...+32

Кропивницкий – +28...+30

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +26...+28

Сумы – +26...+28

Полтава – +27...+29

Днепр – +30...+32

Запорожье – +31...+33

Донецк – +30...+32

Луганск – +30...+32

Харьков – +29...+31

Киев – +26...+28


Прогноз погоды на вторник, 10 июля, от Укргидрометцентра

Теги: Новости Украины Погода
Источник: 24 Канал
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