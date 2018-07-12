Прогноз погоды на 13 июля: будет жарко, но местами стоит ожидать ливней с сильным градом

В пятницу, 13 июля, в Украине ожидаются дожди, а местами даже ливни с сильным градом. Поэтому синоптики призывают не забывать дома зонтики.

Сообщает на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

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Циклон, который таким красивым меховым воротником разлегся западнее Украины (на фото), завтра своим атмосферным хвостом-фронтом обусловит в большинстве наших областей дожди с грозами и кое-где даже ливни со шквалами и градом,

– прогнозирует Наталья Диденко.

Наиболее вероятно, что дожди пройдут по западным регионам, а также на Севере и в Центре.

"В восточных областях и на Юге будет сухо и жарко – +28+33 градуса. Разве что на Одесщине возможен локальный дождь", – добавляет синоптик.

Днем температура воздуха составит всего +26+30 градусов, на Западе +22+26 градусов. 13-го июля в столице дождей станет больше, местами пройдут ливни, грозы и усилится ветер.

Прогноз погоды на пятницу, 13 июля, в городах Украины:

Ужгород – +24...+26

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +23...+25

Ровно – +24...+26

Житомир – +25...+27

Винница – +25...+27

Одесса – +31...+33

Николаев – +31...+33

Херсон – +31...+33

Симферополь – +31...+33

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +25...+27

Сумы – +27...+29

Полтава – +27...+29

Днепр – +30...+32

Запорожье – +31...+33

Донецк – +31...+33

Луганск – +31...+33

Харьков – +30...+32

Киев – +25...+27



Прогноз погоды в Украине на 13 июля, от Укргидрометцентра