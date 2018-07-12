Прогноз погоды на 13 июля: будет жарко, но местами стоит ожидать ливней с сильным градом
В пятницу, 13 июля, в Украине ожидаются дожди, а местами даже ливни с сильным градом. Поэтому синоптики призывают не забывать дома зонтики.
Сообщает на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
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Циклон, который таким красивым меховым воротником разлегся западнее Украины (на фото), завтра своим атмосферным хвостом-фронтом обусловит в большинстве наших областей дожди с грозами и кое-где даже ливни со шквалами и градом,
– прогнозирует Наталья Диденко.
Наиболее вероятно, что дожди пройдут по западным регионам, а также на Севере и в Центре.
"В восточных областях и на Юге будет сухо и жарко – +28+33 градуса. Разве что на Одесщине возможен локальный дождь", – добавляет синоптик.
Днем температура воздуха составит всего +26+30 градусов, на Западе +22+26 градусов. 13-го июля в столице дождей станет больше, местами пройдут ливни, грозы и усилится ветер.
Прогноз погоды на пятницу, 13 июля, в городах Украины:
Ужгород – +24...+26
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +24...+26
Черновцы – +24...+26
Хмельницкий – +24...+26
Луцк – +23...+25
Ровно – +24...+26
Житомир – +25...+27
Винница – +25...+27
Одесса – +31...+33
Николаев – +31...+33
Херсон – +31...+33
Симферополь – +31...+33
Кропивницкий – +26...+28
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +25...+27
Сумы – +27...+29
Полтава – +27...+29
Днепр – +30...+32
Запорожье – +31...+33
Донецк – +31...+33
Луганск – +31...+33
Харьков – +30...+32
Киев – +25...+27
Прогноз погоды в Украине на 13 июля, от Укргидрометцентра