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Прогноз погоды на 14 июня: Украину накроют грозы, сухо – только на Юге

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Прогноз погоды в Украине на 14 июня
Прогноз погоды в Украине на 14 июня / Фото из открытых источников

Погода в Украине в четверг, 14 июня, будет дождливой. На Западе возможны шквалы и град. Сухо будет лишь в южных регионах, а также – в Донецкой и Луганской областях.

Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский метеоролог Наталья Диденко.

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Завтра, 14 июня, на Западе вновь ожидаются дожди и грозы с вероятностью града и шквалов. Дожди пройдут полосой Винницкая область-Черкасская область-Полтавская область-Харьковская область. На Севере зацепит Житомирщину и Сумщину. А вот Киевщину и Черниговщину не обойдут незначительные локальные дожди,
– прогнозирует синоптик.

В южных регионах, кроме Одесской области, а также на Луганщине и Донетчине ожидается сухая солнечная погода.

Воздух будет свежим на Западе, +22...+26 градусов, в целом по всей территории Украины столбики термометров поднимутся до +26...+30 градусов. На побережьях Черного и Азовского морей – до +30...+33 градусов.

В Киеве 14 июня – без существенных осадков, температура воздуха в течение дня поднимется до +28 градусов.

Прогноз погоды на четверг, 14 июня, в городах Украины:

Ужгород – +22...+24

Львов – +19...+21

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +22...+24

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +21...+23

Ровно – +21...+23

Житомир – +26...+28

Винница – +26...+28

Одесса – +30...+32

Николаев – +30...+32

Херсон – +31...+33

Симферополь – +32...+34

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +25...+27

Сумы – +24...+26

Полтава – +26...+28

Днепр – +29...+31

Запорожье – +31..+33

Донецк – +29...+31

Луганск – +30...+32

Харьков – +26...+28

Киев – +26...+28

погода в Україні
Погода в Украине в четверг, 14 июня, от Укргидрометцентра

Теги: Новости Украины Погода
Источник: 24 канал
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