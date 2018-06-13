Прогноз погоды на 14 июня: Украину накроют грозы, сухо – только на Юге
Погода в Украине в четверг, 14 июня, будет дождливой. На Западе возможны шквалы и град. Сухо будет лишь в южных регионах, а также – в Донецкой и Луганской областях.
Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский метеоролог Наталья Диденко.
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Завтра, 14 июня, на Западе вновь ожидаются дожди и грозы с вероятностью града и шквалов. Дожди пройдут полосой Винницкая область-Черкасская область-Полтавская область-Харьковская область. На Севере зацепит Житомирщину и Сумщину. А вот Киевщину и Черниговщину не обойдут незначительные локальные дожди,
– прогнозирует синоптик.
В южных регионах, кроме Одесской области, а также на Луганщине и Донетчине ожидается сухая солнечная погода.
Воздух будет свежим на Западе, +22...+26 градусов, в целом по всей территории Украины столбики термометров поднимутся до +26...+30 градусов. На побережьях Черного и Азовского морей – до +30...+33 градусов.
В Киеве 14 июня – без существенных осадков, температура воздуха в течение дня поднимется до +28 градусов.
Прогноз погоды на четверг, 14 июня, в городах Украины:
Ужгород – +22...+24
Львов – +19...+21
Ивано-Франковск – +22...+24
Тернополь – +22...+24
Черновцы – +24...+26
Хмельницкий – +25...+27
Луцк – +21...+23
Ровно – +21...+23
Житомир – +26...+28
Винница – +26...+28
Одесса – +30...+32
Николаев – +30...+32
Херсон – +31...+33
Симферополь – +32...+34
Кропивницкий – +27...+29
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +25...+27
Сумы – +24...+26
Полтава – +26...+28
Днепр – +29...+31
Запорожье – +31..+33
Донецк – +29...+31
Луганск – +30...+32
Харьков – +26...+28
Киев – +26...+28
Погода в Украине в четверг, 14 июня, от Укргидрометцентра