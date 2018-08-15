Прогноз погоды на 16 августа: жара в Украине спадет, а на западе пройдут дожди
Погода в Украине в четверг, 16 августа, будет несколько прохладнее по сравнению с последними днями. Жителям западных и северных областей следует ожидать осадки, местами они пройдут с грозами.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.
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Температура воздуха в течение дня + 25 + 29 градусов. Дожди с грозами, локальные и неоднородные, пройдут в четверг в западных и северных областях. На остальной территории – сухо,
– пишет Наталья Диденко.
В Киеве жара, благодаря деятельности холодного атмосферного фронта, упадет до +28 ... + 29 градусов. Есть вероятность локального дождя с грозой.
На Западе средняя температура воздуха составит – +21 ... + 26, на Востоке – 32 ... + 35, на севере страны – 25 ... + 28, на Юге – 32 ... + 35, а в центральной части – +30 ... + 33. Средняя скорость ветра по Украине 5-10 метров в секунду.
Прогноз погоды на среду, 16 августа, в городах Украины:
Ужгород – +24...+26
Львов – +21 ... + 23
Ивано-Франковск – +21 ... + 23
Тернополь – +22 ... + 24
Черновцы – +24 ... + 26
Хмельницкий – +23 ... + 25
Луцк – +23 ... + 25
Ровно – +22 ... + 24
Житомир – 25 ... + 27
Винница – +30 ... + 32
Одесса – +33 ... + 35
Николаев – +33 ... + 35
Херсон – +33 ... + 35
Симферополь – 32 ... + 34
Кропивницкий – +31 ... + 33
Черкассы – +30 ... + 32
Чернигов – +26 ... + 28
Суммы – 28 ... + 30
Полтава – +31 ... + 33
Днепр – 32 ... + 34
Запорожье – 32 ... + 34
Донецк – +33 ... + 35
Луганск – +33 ... + 35
Харьков – 32 ... + 34
Киев – +26 ... + 28
Погода в Украине на четверг, 16 августа, от Укргидрометцентра