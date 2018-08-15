Прогноз погоды на 16 августа: жара в Украине спадет, а на западе пройдут дожди

Погода в Украине в четверг, 16 августа, будет несколько прохладнее по сравнению с последними днями. Жителям западных и северных областей следует ожидать осадки, местами они пройдут с грозами.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.

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Температура воздуха в течение дня + 25 + 29 градусов. Дожди с грозами, локальные и неоднородные, пройдут в четверг в западных и северных областях. На остальной территории – сухо,

– пишет Наталья Диденко.

В Киеве жара, благодаря деятельности холодного атмосферного фронта, упадет до +28 ... + 29 градусов. Есть вероятность локального дождя с грозой.

На Западе средняя температура воздуха составит – +21 ... + 26, на Востоке – 32 ... + 35, на севере страны – 25 ... + 28, на Юге – 32 ... + 35, а в центральной части – +30 ... + 33. Средняя скорость ветра по Украине 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоды на среду, 16 августа, в городах Украины:

Ужгород – +24...+26

Львов – +21 ... + 23

Ивано-Франковск – +21 ... + 23

Тернополь – +22 ... + 24

Черновцы – +24 ... + 26

Хмельницкий – +23 ... + 25

Луцк – +23 ... + 25

Ровно – +22 ... + 24

Житомир – 25 ... + 27

Винница – +30 ... + 32

Одесса – +33 ... + 35

Николаев – +33 ... + 35

Херсон – +33 ... + 35

Симферополь – 32 ... + 34

Кропивницкий – +31 ... + 33

Черкассы – +30 ... + 32

Чернигов – +26 ... + 28

Суммы – 28 ... + 30

Полтава – +31 ... + 33

Днепр – 32 ... + 34

Запорожье – 32 ... + 34

Донецк – +33 ... + 35

Луганск – +33 ... + 35

Харьков – 32 ... + 34

Киев – +26 ... + 28

Погода в Украине на четверг, 16 августа, от Укргидрометцентра