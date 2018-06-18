Прогноз погоды на 19 июня: кратковременные грозовые дожди на Западе, сухо и солнечно на Востоке
Погода в Украине во вторник, 19 июня, останется такой же непонятной как и накануне. На Западе страны следует ожидать кратковременные грозовые дожди, в то время как на Востоке и в Центре Украины ожидается сухая и солнечная погода.
Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский синоптик Наталья Диденко.
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Лето продолжается и невесть что с дождями также. Идут не там где надо и не так, и маленькие, а если идут, то такие хорошенькие, тихие – у соседки Гали, а в своем дворе – с градом и шквалами. Завтра – что-то такое и дальше. Кратковременные грозовые дожди наиболее вероятны на Западе и Севере Украины плюс Винницкая область. На Востоке, в большинстве центральных областей, на юге – сухо и солнечно,
– пишет Наталья Диденко.
Температура воздуха 19 июня будет высокой +25... +34 градуса. На юге и востоке страны температура +28... +34 градусов. На Севере температурный показатель от +28 до +30 градусов. На Западе страны температура воздуха самая низкая – 25... + 30.
Прогноз погоды на вторник, 19 июня, в городах Украины:
Ужгород – +27...+29
Львов – +25...+27
Ивано-Франковск – +27...+29
Тернополь – +27...+29
Черновцы – +27...+29
Хмельницкий – +27...+29
Луцк – +27...+29
Ровно – +27...+29
Житомир – +29...+31
Винница – +28...+30
Одесса – +30...+32
Николаев – +31...+33
Херсон – +30...+32
Симферополь – +29...+31
Кропивницкий – +29...+31
Черкассы – +28...+30
Чернигов – +28...+30
Сумы – +27...+29
Полтава – +27...+29
Днепр – +31...+33
Запорожье – +32...+34
Донецк – +29...+31
Луганск – +29...+31
Харьков – +28...+30
Киев – +28...+30
Прогноз погоды в Украине от Укргидрометцентра на 19 июня