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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Прогноз погоды на 19 июня: кратковременные грозовые дожди на Западе, сухо и солнечно на Востоке

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Прогноз погоды
Прогноз погоды / rabstol.net

Погода в Украине во вторник, 19 июня, останется такой же непонятной как и накануне. На Западе страны следует ожидать кратковременные грозовые дожди, в то время как на Востоке и в Центре Украины ожидается сухая и солнечная погода.

Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский синоптик Наталья Диденко.

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Лето продолжается и невесть что с дождями также. Идут не там где надо и не так, и маленькие, а если идут, то такие хорошенькие, тихие – у соседки Гали, а в своем дворе – с градом и шквалами. Завтра – что-то такое и дальше. Кратковременные грозовые дожди наиболее вероятны на Западе и Севере Украины плюс Винницкая область. На Востоке, в большинстве центральных областей, на юге – сухо и солнечно,
– пишет Наталья Диденко.

Температура воздуха 19 июня будет высокой +25... +34 градуса. На юге и востоке страны температура +28... +34 градусов. На Севере температурный показатель от +28 до +30 градусов. На Западе страны температура воздуха самая низкая – 25... + 30.

Прогноз погоды на вторник, 19 июня, в городах Украины:

Ужгород – +27...+29

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +27...+29

Тернополь – +27...+29

Черновцы – +27...+29

Хмельницкий – +27...+29

Луцк – +27...+29

Ровно – +27...+29

Житомир – +29...+31

Винница – +28...+30

Одесса – +30...+32

Николаев – +31...+33

Херсон – +30...+32

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +29...+31

Черкассы – +28...+30

Чернигов – +28...+30

Сумы – +27...+29

Полтава – +27...+29

Днепр – +31...+33

Запорожье – +32...+34

Донецк – +29...+31

Луганск – +29...+31

Харьков – +28...+30

Киев – +28...+30

погода в Україні, погода на 19 червня, погода
Прогноз погоды в Украине от Укргидрометцентра на 19 июня

Теги: Новости Украины Погода
Источник: 24 Канал
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