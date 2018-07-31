Прогноз погоды на 1 августа: солнечно и жарко по всей Украине, только на Западе – дожди
Погода в Украине в среду, 1 августа, будет солнечной и жаркой. Температура воздуха поднимется до +25...+33 градусов. Кратковременные дожди пройдут только в западных регионах.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.
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Дожди с грозами будут идти на Западе. На остальной территории – без осадков, будет очень тепло или даже жарко,
– пишет эксперт.
Температура воздуха в течение дня по всей территории Украины составит +27...+33 градуса.
Наиболее жарко в южных областях и в Крыму – до +30...+33 градусов.
В Киеве август начнется солнечной погодой. В среду столбики термометров в столице поднимутся до +27 градусов.
Прогноз погоды на среду, 1 августа, в городах Украины:
Ужгород – +31...+33
Львов – +26...+28
Ивано-Франковск – +26...+28
Тернополь – +26...+28
Черновцы – +25...+27
Хмельницкий – +27...+29
Луцк – +28...+30
Ровно – +27...+29
Житомир – +27...+29
Винница – +27...+29
Одесса – +30...+32
Николаев – +31...+33
Херсон – +31...+33
Симферополь – +30...+32
Кропивницкий – +27...+29
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +26...+28
Сумы – +25...+27
Полтава – +25...+27
Днепр – +28...+30
Запорожье – +31...+33
Донецк – +30...+32
Луганск – +28...+30
Харьков – +27...+29
Киев – +27...+29
Погода в Украине на среду, 1 августа, от Укргидрометцентра