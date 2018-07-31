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Прогноз погоды на 1 августа: солнечно и жарко по всей Украине, только на Западе – дожди

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Прогноз погоды в Украине на 1 августа
Прогноз погоды в Украине на 1 августа / фото из открытых источников

Погода в Украине в среду, 1 августа, будет солнечной и жаркой. Температура воздуха поднимется до +25...+33 градусов. Кратковременные дожди пройдут только в западных регионах.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.

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Дожди с грозами будут идти на Западе. На остальной территории – без осадков, будет очень тепло или даже жарко,
– пишет эксперт.

Температура воздуха в течение дня по всей территории Украины составит +27...+33 градуса.

Наиболее жарко в южных областях и в Крыму – до +30...+33 градусов.

В Киеве август начнется солнечной погодой. В среду столбики термометров в столице поднимутся до +27 градусов.

Прогноз погоды на среду, 1 августа, в городах Украины:

Ужгород – +31...+33

Львов – +26...+28

Ивано-Франковск – +26...+28

Тернополь – +26...+28

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +27...+29

Луцк – +28...+30

Ровно – +27...+29

Житомир – +27...+29

Винница – +27...+29

Одесса – +30...+32

Николаев – +31...+33

Херсон – +31...+33

Симферополь – +30...+32

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +26...+28

Сумы – +25...+27

Полтава – +25...+27

Днепр – +28...+30

Запорожье – +31...+33

Донецк – +30...+32

Луганск – +28...+30

Харьков – +27...+29

Киев – +27...+29

погода Україна

Погода в Украине на среду, 1 августа, от Укргидрометцентра

Теги: Новости Украины Погода
Источник: 24 канал
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