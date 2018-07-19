Прогноз погоды на 20 июля: дожди и грозы не утихнут, но будет жарко

В пятницу, 20 июля, почти по всей территории Украины пройдут кратковременные грозовые дожди. Средняя температура воздуха составит +28 градусов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинский синоптик Наталья Диденко.

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Лето спасает от длительных дождей. Организует дожди с грозами периодические и локальные. То есть, завтра, 20 июля, в большинстве областей Украины местами пройдут кратковременные грозовые дожди,

– написала синоптик.

Как отметила Наталья Диденко, температура воздуха составит +23...+28 градусов тепла, на юге и востоке страны – до +30 градусов.

Что касается погоды в столице Украины, то, по прогнозам синоптика, стоит ожидать локальных дождей и грозы. Температура воздуха будет днем ​​+24...+26 градусов.

Градусов станет больше с середины следующей недели,

– заверила Диденко.

Прогноз погоды на пятницу, 20 июля, в городах Украины:

Ужгород – +25...+27

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +23...+25

Ровно – +23...+25

Житомир – +24...+26

Винница – +24...+26

Одесса – +28...+30

Николаев – +28...+30

Херсон – +27...+29

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +24...+26

Суммы – +25...+27

Полтава – +25...+27

Днепр – +26...+28

Запорожье – +26...+28

Донецк – +26...+28

Луганск – +26...+28

Харьков – +25...+27

Киев – +24...+26

Прогноз погоды в Украине на 20 июля