Прогноз погоды на 20 июля: дожди и грозы не утихнут, но будет жарко
В пятницу, 20 июля, почти по всей территории Украины пройдут кратковременные грозовые дожди. Средняя температура воздуха составит +28 градусов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинский синоптик Наталья Диденко.
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Лето спасает от длительных дождей. Организует дожди с грозами периодические и локальные. То есть, завтра, 20 июля, в большинстве областей Украины местами пройдут кратковременные грозовые дожди,
– написала синоптик.
Как отметила Наталья Диденко, температура воздуха составит +23...+28 градусов тепла, на юге и востоке страны – до +30 градусов.
Что касается погоды в столице Украины, то, по прогнозам синоптика, стоит ожидать локальных дождей и грозы. Температура воздуха будет днем +24...+26 градусов.
Градусов станет больше с середины следующей недели,
– заверила Диденко.
Прогноз погоды на пятницу, 20 июля, в городах Украины:
Ужгород – +25...+27
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +24...+26
Хмельницкий – +24...+26
Луцк – +23...+25
Ровно – +23...+25
Житомир – +24...+26
Винница – +24...+26
Одесса – +28...+30
Николаев – +28...+30
Херсон – +27...+29
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – +25...+27
Черкассы – +24...+26
Чернигов – +24...+26
Суммы – +25...+27
Полтава – +25...+27
Днепр – +26...+28
Запорожье – +26...+28
Донецк – +26...+28
Луганск – +26...+28
Харьков – +25...+27
Киев – +24...+26
Прогноз погоды в Украине на 20 июля