Прогноз погоды на 20 июня в Украине: жара продолжается
Погода 20 июня в Украине будет жаркой. В целом ожидается +27 – +34 градуса. Правда, в некоторых областях прогнозируются дожди и грозы.
Об этом пишет известный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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"Атмосфера – неустойчива, хоть и локально. Периодические дожди и грозы являются наиболее вероятными вдоль полосы от западных областей через Винницкую область, Черкасчину, Полтавщину до Харьковщины. На остальной территории – или совсем сухо, или какие-то угрожающие облака с парочкой капель", – отмечает специалист.
Относительно Киева, как подчеркивает Наталья Диденко, температура 20 июня здесь ожидается +29 – +30 градусов, в то же время существенных осадков не будет: дожди максимум днем – локальные, кратковременные.
Прогноз погоды на среду, 20 июня, в городах Украины:
Ужгород – +28...+30
Львов – +26...+28
Ивано-Франковск – +25...+27
Тернополь – +26...+28
Черновцы – +25...+27
Хмельницкий – +27...+29
Луцк – +25...+27
Ровно – +26...+28
Житомир – +27...+29
Винница – +26...+28
Одесса – +30...+32
Николаев – +32...+34
Херсон – +31...+33
Симферополь – +30...+32
Кропивницкий – +27...+29
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +26...+28
Сумы – +25...+27
Полтава – +26...+28
Днепр – +29...+31
Запорожье – +30...+32
Донецк – +31...+33
Луганск – +31...+33
Харьков – +30...+32
Киев – +27...+29
По информации Украинского гидрометцентра, на всей территории Украины будет солнечно. Температура на западе составит +25 – +27 градусов, в центре и на севере будет около 27 градусов, на востоке ожидается 31-32 градуса, а на юге – 32-33 градуса.
20 июня теплее всего будет на Николаевщине (+32 – +34 градуса), а холоднее – на Ивано-Франковщине, Буковине, Волыни, Сумщине (+25 – +27 градуса).
Прогноз погоды в Украине на 20 июня от Укргидрометцентра