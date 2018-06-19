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Прогноз погоды на 20 июня в Украине: жара продолжается

19 Читати новину українською
Прогноз погоды в Украине на среду, 20 июня: будет солнечно и тепло
Прогноз погоды в Украине на среду, 20 июня: будет солнечно и тепло / Getty Images

Погода 20 июня в Украине будет жаркой. В целом ожидается +27 – +34 градуса. Правда, в некоторых областях прогнозируются дожди и грозы.

Об этом пишет известный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"Атмосфера – неустойчива, хоть и локально. Периодические дожди и грозы являются наиболее вероятными вдоль полосы от западных областей через Винницкую область, Черкасчину, Полтавщину до Харьковщины. На остальной территории – или совсем сухо, или какие-то угрожающие облака с парочкой капель", – отмечает специалист.

Относительно Киева, как подчеркивает Наталья Диденко, температура 20 июня здесь ожидается +29 – +30 градусов, в то же время существенных осадков не будет: дожди максимум днем – локальные, кратковременные.

Прогноз погоды на среду, 20 июня, в городах Украины:

Ужгород – +28...+30

Львов – +26...+28

Ивано-Франковск – +25...+27

Тернополь – +26...+28

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +27...+29

Луцк – +25...+27

Ровно – +26...+28

Житомир – +27...+29

Винница – +26...+28

Одесса – +30...+32

Николаев – +32...+34

Херсон – +31...+33

Симферополь – +30...+32

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +26...+28

Сумы – +25...+27

Полтава – +26...+28

Днепр – +29...+31

Запорожье – +30...+32

Донецк – +31...+33

Луганск – +31...+33

Харьков – +30...+32

Киев – +27...+29

По информации Украинского гидрометцентра, на всей территории Украины будет солнечно. Температура на западе составит +25 – +27 градусов, в центре и на севере будет около 27 градусов, на востоке ожидается 31-32 градуса, а на юге – 32-33 градуса.

20 июня теплее всего будет на Николаевщине (+32 – +34 градуса), а холоднее – на Ивано-Франковщине, Буковине, Волыни, Сумщине (+25 – +27 градуса).

Погода, спека, 20 червня, Україна, гідрометцентр
Прогноз погоды в Украине на 20 июня от Укргидрометцентра

 
Теги: Новости Украины Жара в Украине Погода
Источник: 24 канал
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