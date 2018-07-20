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Прогноз погоды на 21 июля: ожидается жара, но дожди не отступают

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Прогноз погоды на 21 июля
Прогноз погоды на 21 июля / Фото из соцсетей

В субботу, 21 июля, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Украинцам стоит ожидать кратковременные дожди и грозы.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометеоцентра.

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Температура ночью +14...19°С, на побережье морей до +22°С. Днем +23...+28°С, в южных и восточных областях местами +30...+33°С,
– сообщают синоптики.

В южных и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Относительно погоды в столице Украины, то киевлянам также следует не забывать дома зонтики, так как днем возможен кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха ночью составит +16...+18°С, а днем +25...+27°С.

Прогноз погоды на субботу, 21 июля, в городах Украины:

Ужгород – +26...+28

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +25...+27

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +26...+28

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +25...+27

Ровно – +25...+27

Житомир – +25...+27

Винница – +25...+27

Одесса – +29...+31

Николаев – +30...+32

Херсон – +30...+32

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +25...+27

Сумы – +24...+26

Полтава – +26...+28

Днепр – +27...+29

Запорожье – +29...+31

Донецк – +27...+29

Луганск – +27...+29

Харьков – +26...+29

Киев – +25...+27


Прогноз погоды в Украине на 21 июля

Теги: Новости Украины Погода
Источник: 24 Канал
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