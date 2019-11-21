17:29
21 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РОМАН ИВАНИСОВ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Russo Turisto в Сирии. Профессор Жириновский
      Вєсті Кремля
      22:03, 20 ноября
      Вести.UA: Зеленский начал верить в суеверия. Скабеева о переселении во Львов
      Вєсті.UA
      20:07, 20 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РОМАН ИВАНИСОВ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ

      Прогноз погоды на 22 ноября: Украину окутает холод и туман

      48 Читати новину українською
      Какой будет погода в Украине в пятницу, 22 ноября / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в пятницу, 22 ноября, будет холодной и ветреной. В некоторых регионах температура воздуха опустится до почти нуля градусов. Правда, осадки синоптики не прогнозируют. Зато будет облачно и туман.

      Как сообщает в своем фейсбуке синоптик Наталья Диденко, под утро на востоке ожидают минусовую температуру – здесь столбики термометров опустятся до -5 градусов, а на западе будет около нуля.

      Интересно! В России Приморье накрыл снежный апокалипсис: во Владивостоке – полный коллапс – фото, видео

      В общем днем синоптики прогнозируют от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. В западных регионах температура днем поднимется до +5 градусов, а на Закарпатье – до 10 градусов выше нуля.

      Ветер будет сильным, особенно на юго-востоке. Внимание прежде всего следует обратить жителям Приазовья.

      В Киеве 22 ноября синоптики прогнозируют, что днем температура будет около нуля. В то же время будет сильный восточный ветер. Существенные осадки – маловероятны.

      По информации Украинского гидрометцентра, 22 ноября погода в основном будет облачной с прояснениями. В среднем температура воздуха составит -1 – +1 градусов. Теплее всего будет на Закарпатье – +8 – +10 градусов, а холодное на северо-востоке - 0 – -2.

      Ветер будет северо-восточным, а его скорость составит 7-12 метров в секунду.

      Прогноз погоды на пятницу, 22 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – +8…+10

      Львов – +2…+4

      Ивано-Франковск – +1…+3

      Тернополь – +1…+3

      Черновцы – 0…+2

      Хмельницкий – 0…+2

      Луцк – 0…+2

      Ровно – -1…+1

      Житомир – -1…+1

      Винница – -1…+1

      Одесса – +1…+13

      Николаев –-1…+1

      Херсон – -1…+1

      Симферополь – +2…+4

      Кропивницкий – 0…-2

      Черкассы – 0…-2

      Чернигов – 0…-2

      Сумы – 0…-2

      Полтава – 0…-2

      Днепр – -1…+1

      Запорожье – -1…+1

      Донецк – 0…-2

      Луганск – 0…-2

      Харьков – 0…-2

      Киев – 0…-2

      Погода, негода, Україна, осінь, холод
      Прогноз погоды на 21 ноября от Укргидромецентра

      Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019: интересные советы
      сегодня
      13928
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Справа Порошенка як капкан для влади
      сегодня , 17:00 Справа Порошенка як капкан для влади
      Наталя Ромашова 432
      Сколько платит за коммунальные услуги министр энергетики Оржель: интервью с чиновником
      сегодня , 16:45 Сколько платит за коммунальные услуги министр энергетики Оржель: интервью с чиновником
      Альона Чернецька 103
      Универсальные и надежные: какие принтеры лучшие для дома и офиса
      19 ноября , 13:17 Универсальные и надежные: какие принтеры лучшие для дома и офиса
      336
      Донбасс сделает с Украиной все, что необходимо Москве
      сегодня , 16:05 Донбасс сделает с Украиной все, что необходимо Москве
      Павло Казарін 325
      Гідність сильніша за кулі: Супрун про схожість між Україною та Гонконгом сьогодні
      сегодня , 15:00 Гідність сильніша за кулі: Супрун про схожість між Україною та Гонконгом сьогодні
      Блог Соцмережі 813
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук