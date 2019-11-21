Прогноз погоды на 22 ноября: Украину окутает холод и туман
Погода в Украине в пятницу, 22 ноября, будет холодной и ветреной. В некоторых регионах температура воздуха опустится до почти нуля градусов. Правда, осадки синоптики не прогнозируют. Зато будет облачно и туман.
Как сообщает в своем фейсбуке синоптик Наталья Диденко, под утро на востоке ожидают минусовую температуру – здесь столбики термометров опустятся до -5 градусов, а на западе будет около нуля.
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В общем днем синоптики прогнозируют от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. В западных регионах температура днем поднимется до +5 градусов, а на Закарпатье – до 10 градусов выше нуля.
Ветер будет сильным, особенно на юго-востоке. Внимание прежде всего следует обратить жителям Приазовья.
В Киеве 22 ноября синоптики прогнозируют, что днем температура будет около нуля. В то же время будет сильный восточный ветер. Существенные осадки – маловероятны.
По информации Украинского гидрометцентра, 22 ноября погода в основном будет облачной с прояснениями. В среднем температура воздуха составит -1 – +1 градусов. Теплее всего будет на Закарпатье – +8 – +10 градусов, а холодное на северо-востоке - 0 – -2.
Ветер будет северо-восточным, а его скорость составит 7-12 метров в секунду.
Прогноз погоды на пятницу, 22 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +8…+10
Львов – +2…+4
Ивано-Франковск – +1…+3
Тернополь – +1…+3
Черновцы – 0…+2
Хмельницкий – 0…+2
Луцк – 0…+2
Ровно – -1…+1
Житомир – -1…+1
Винница – -1…+1
Одесса – +1…+13
Николаев –-1…+1
Херсон – -1…+1
Симферополь – +2…+4
Кропивницкий – 0…-2
Черкассы – 0…-2
Чернигов – 0…-2
Сумы – 0…-2
Полтава – 0…-2
Днепр – -1…+1
Запорожье – -1…+1
Донецк – 0…-2
Луганск – 0…-2
Харьков – 0…-2
Киев – 0…-2
Прогноз погоды на 21 ноября от Укргидромецентра