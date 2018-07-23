Прогноз погоды на 24 июля: дожди на западе и севере, на других территориях – сухо и жарко
Во вторник, 24 июля, в Украине в западных областях и на севере, а также в Винницкой, Черкасской и Киевской области пройдут дожди и грозы. На остальной территории – без существенных осадков.
О том, что над Украиной продолжает господствовать циклон "Халина" информирует Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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24 июня в западных областях и на севере Украины плюс Винницкая и Черкасская область пройдут дожди и грозы. Локальные дожди могут бродить практически во всех наших областях,
– написала Диденко.
Температура воздуха распределяется так: на Западе, +20...+25 градусов, жара на юге и востоке, +26...+32 градуса. В целом ожидается +24...+29 градусов.
По информации Украинского Гидрометцентра 24 июля в Украине ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди, грозы; на Прикарпатье и севере Левобережья днем местами сильные дожди. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура на побережье морей до +23.
Прогноз погоды на вторник, 24 июля, в городах Украины:
Ужгород – +25...+27
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +22...+24
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +22...+24
Хмельницкий – +24...+26
Луцк – +23...+25
Ровно – +23...+25
Житомир – +23...+25
Винница – +25...+27
Одесса – +26...+38
Николаев – +28...+30
Херсон – +28...+30
Симферополь – +28...+30
Кропивницкий – +27...+29
Черкассы – +24...+26
Чернигов – +24...+26
Сумы – +24...+26
Полтава – +26...+28
Днепр – +27...+29
Запорожье – +28...+30
Донецк – +27...+29
Луганск – +27...+29
Харьков – +27...+29
Киев – +23...+25
Прогноз погоды в Украине на вторник 24 июля