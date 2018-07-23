Прогноз погоды на 24 июля: дожди на западе и севере, на других территориях – сухо и жарко

Во вторник, 24 июля, в Украине в западных областях и на севере, а также в Винницкой, Черкасской и Киевской области пройдут дожди и грозы. На остальной территории – без существенных осадков.

О том, что над Украиной продолжает господствовать циклон "Халина" информирует Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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24 июня в западных областях и на севере Украины плюс Винницкая и Черкасская область пройдут дожди и грозы. Локальные дожди могут бродить практически во всех наших областях,

– написала Диденко.

Температура воздуха распределяется так: на Западе, +20...+25 градусов, жара на юге и востоке, +26...+32 градуса. В целом ожидается +24...+29 градусов.



По информации Украинского Гидрометцентра 24 июля в Украине ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди, грозы; на Прикарпатье и севере Левобережья днем местами сильные дожди. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура на побережье морей до +23.

Прогноз погоды на вторник, 24 июля, в городах Украины:

Ужгород – +25...+27

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +23...+25

Ровно – +23...+25

Житомир – +23...+25

Винница – +25...+27

Одесса – +26...+38

Николаев – +28...+30

Херсон – +28...+30

Симферополь – +28...+30

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +24...+26

Сумы – +24...+26

Полтава – +26...+28

Днепр – +27...+29

Запорожье – +28...+30

Донецк – +27...+29

Луганск – +27...+29

Харьков – +27...+29

Киев – +23...+25

Прогноз погоды в Украине на вторник 24 июля