Прогноз погоды на 25 июля: Украину накроют сильные грозы
В среду, 25 июля, по всей территории Украины пройдут сильные дожди и грозы, которые будут сопровождаться мощными порывами ветра. Несмотря на осадки, средняя температура воздуха составит +27 градусов тепла.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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По ее словам, над территорией Украины продолжает господствовать циклон Halinkа, который и принес такую дождливую погоду.
Поэтому еще завтра, 25 июля, в большинстве областей Украины снова местами дожди, грозы, вероятные ливни и даже шквалистое усиление ветра. Температура воздуха также существенно не меняется,
– сказала Диденко.
В восточных и южных регионах погода будет жаркой – + 28 + 33 градуса тепла, на Западе – + 21 + 26 градусов, а на остальной территории страны + 24 + 28 градусов.
В Киеве 25 июля циклон "погоняет дожди и постучит грозами". Максимальная температура воздуха в столице составит около 25 градусов тепла.
Прогноз погоды на среду, 25 июля, в городах Украины:
Ужгород – 25 ... + 27
Львов – +23 ... + 25
Ивано-Франковск – +23 ... + 25
Тернополь – +23 ... + 25
Черновцы – +23 ... + 25
Хмельницкий – +23 ... + 25
Луцк – +23 ... + 25
Ровно – +23 ... + 25
Житомир – 25 ... + 27
Винница – 25 ... + 27
Одесса – +27 ... + 29
Николаев – +29 ... + 31
Херсон – +29 ... + 31
Симферополь – +29 ... + 31
Кропивницкий – +26 ... + 28
Черкассы – 25 ... + 27
Чернигов – 25 ... + 27
Суммы – 25 ... + 27
Полтава – +26 ... + 28
Днепр – +27 ... + 29
Запорожье – +29 ... + 31
Донецк – +27 ... + 29
Луганск – +27 ... + 29
Харьков – +27 ... + 29
Киев – 25 ... + 27
Прогноз погоды в Украине на среду, 25 июля