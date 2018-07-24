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Прогноз погоды на 25 июля: Украину накроют сильные грозы

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Прогноз погоди на 25 июля
Прогноз погоди на 25 июля / Фото из открытых источников

В среду, 25 июля, по всей территории Украины пройдут сильные дожди и грозы, которые будут сопровождаться мощными порывами ветра. Несмотря на осадки, средняя температура воздуха составит +27 градусов тепла.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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По ее словам, над территорией Украины продолжает господствовать циклон Halinkа, который и принес такую ​​дождливую погоду.

Поэтому еще завтра, 25 июля, в большинстве областей Украины снова местами дожди, грозы, вероятные ливни и даже шквалистое усиление ветра. Температура воздуха также существенно не меняется,
– сказала Диденко.

В восточных и южных регионах погода будет жаркой – + 28 + 33 градуса тепла, на Западе – + 21 + 26 градусов, а на остальной территории страны + 24 + 28 градусов.

В Киеве 25 июля циклон "погоняет дожди и постучит грозами". Максимальная температура воздуха в столице составит около 25 градусов тепла.

Прогноз погоды на среду, 25 июля, в городах Украины:

Ужгород – 25 ... + 27

Львов – +23 ... + 25

Ивано-Франковск – +23 ... + 25

Тернополь – +23 ... + 25

Черновцы – +23 ... + 25

Хмельницкий – +23 ... + 25

Луцк – +23 ... + 25

Ровно – +23 ... + 25

Житомир – 25 ... + 27

Винница – 25 ... + 27

Одесса – +27 ... + 29

Николаев – +29 ... + 31

Херсон – +29 ... + 31

Симферополь – +29 ... + 31

Кропивницкий – +26 ... + 28

Черкассы – 25 ... + 27

Чернигов – 25 ... + 27

Суммы – 25 ... + 27

Полтава – +26 ... + 28

Днепр – +27 ... + 29

Запорожье – +29 ... + 31

Донецк – +27 ... + 29

Луганск – +27 ... + 29

Харьков – +27 ... + 29

Киев – 25 ... + 27


Прогноз погоды в Украине на среду, 25 июля

Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
Источник: 24 Канал
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