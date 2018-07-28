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Прогноз погоды на 29 июля: по всей Украине жара, местами – грозы

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Прогноз погоды в Украине на 29 июля
Прогноз погоды в Украине на 29 июля / Unsplash

Погода в воскресенье, 29 июля, подарит украинцам настоящее летнее тепло, а местами еще и выпадут обильные грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Грозы стоит ожидать жителям Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской областей.

Дождливо и в южных краях – в частности, на Одесщине, Николаевщине и Херсонщине. Не стоит забывать зонт и жителям Запорожья.

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На остальной территории Украины будет сухо. Впрочем погода будет облачной, с прояснениями.

Температура воздуха днем прогреется до 28...31 градусов со знаком плюс. На Востоке стоит ожидать и +33 градусов.

Прогноз погоды на воскресенье, 29 июля, в городах Украины:

Ужгород – +28...+30

Львов – +26...+28

Ивано-Франковск – +27...+29

Тернополь – +27...+29

Черновцы – +27...+29

Хмельницкий – +27...+29

Луцк – +27...+29

Ровно – +27...+29

Житомир – +27...+29

Винница – +27...+29

Одесса – +28...+30

Николаев – +29...+31

Херсон – +29...+31

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +29...+31

Черкассы – +29...+31

Чернигов – +29...+31

Сумы – +29...+31

Полтава – +29...+31

Днепр – +29...+31

Запорожье – +30...+32

Донецк – +30...+32

Луганск – +31...+33

Харьков – +30...+32

Киев – +28...+30


Прогноз погоды на воскресенье, 29 июля, в городах Украины

Теги: Новости Украины Погода
Источник: 24 Канал
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