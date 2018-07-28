Прогноз погоды на 29 июля: по всей Украине жара, местами – грозы
Погода в воскресенье, 29 июля, подарит украинцам настоящее летнее тепло, а местами еще и выпадут обильные грозы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Грозы стоит ожидать жителям Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской областей.
Дождливо и в южных краях – в частности, на Одесщине, Николаевщине и Херсонщине. Не стоит забывать зонт и жителям Запорожья.
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На остальной территории Украины будет сухо. Впрочем погода будет облачной, с прояснениями.
Температура воздуха днем прогреется до 28...31 градусов со знаком плюс. На Востоке стоит ожидать и +33 градусов.
Прогноз погоды на воскресенье, 29 июля, в городах Украины:
Ужгород – +28...+30
Львов – +26...+28
Ивано-Франковск – +27...+29
Тернополь – +27...+29
Черновцы – +27...+29
Хмельницкий – +27...+29
Луцк – +27...+29
Ровно – +27...+29
Житомир – +27...+29
Винница – +27...+29
Одесса – +28...+30
Николаев – +29...+31
Херсон – +29...+31
Симферополь – +29...+31
Кропивницкий – +29...+31
Черкассы – +29...+31
Чернигов – +29...+31
Сумы – +29...+31
Полтава – +29...+31
Днепр – +29...+31
Запорожье – +30...+32
Донецк – +30...+32
Луганск – +31...+33
Харьков – +30...+32
Киев – +28...+30
Прогноз погоды на воскресенье, 29 июля, в городах Украины