Прогноз погоды на 2 августа: в большинстве областей Украины – безумная жара

Погода в Украине в четверг, 2 августа, будет по-летнему жаркой. Однако солнечно будет далеко не везде: в западных регионах страны ожидаются дожди с грозами, а на остальной территории – без осадков.

Об этом в своем Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

В четверг температура воздуха в Украине составит +26+33 градуса. Дожди с грозами вероятны местами на Западе и подойдут к Винницкой области. Большинство территории Украины – в сухой погоде,

– говорится в сообщении синоптика.

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Вместе с тем погода в Киеве 2 августа будет сухой и жаркой, дневная температура воздуха ожидается на уровне +28+29 градусов.

"Сухую погоду нам организовывает антициклон со странным именем Ingolf. В ближайшие дни лето разгуляется на полную губу, будет солнечно и жарко. Снижение температуры воздуха на несколько градусов ожидается 6-7 августа", – добавила Диденко.

Прогноз погоды на четверг, 2 августа, в городах Украины:

Ужгород – +28...+30

Львов – +27...+29

Ивано-Франковск – +26...+28

Тернополь – +27...+29

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +27...+29

Луцк – +27...+29

Ровно – +26...+28

Житомир – +27...+29

Винница – +26...+28

Одесса – +30...+32

Николаев – +30...+32

Херсон – +30...+32

Симферополь – +30...+32

Кропивницкий – +28...+30

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +27...+29

Сумы – +27...+29

Полтава – +28...+30

Днепр – +28...+30

Запорожье – +30...+32

Донецк – +27...+29

Луганск – +27...+29

Харьков – +27...+29

Киев – +27...+29



Прогноз погоды на 2 августа от Укргидрометцентра