Прогноз погоды на 2 августа: в большинстве областей Украины – безумная жара
Погода в Украине в четверг, 2 августа, будет по-летнему жаркой. Однако солнечно будет далеко не везде: в западных регионах страны ожидаются дожди с грозами, а на остальной территории – без осадков.
Об этом в своем Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
В четверг температура воздуха в Украине составит +26+33 градуса. Дожди с грозами вероятны местами на Западе и подойдут к Винницкой области. Большинство территории Украины – в сухой погоде,
– говорится в сообщении синоптика.
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Вместе с тем погода в Киеве 2 августа будет сухой и жаркой, дневная температура воздуха ожидается на уровне +28+29 градусов.
"Сухую погоду нам организовывает антициклон со странным именем Ingolf. В ближайшие дни лето разгуляется на полную губу, будет солнечно и жарко. Снижение температуры воздуха на несколько градусов ожидается 6-7 августа", – добавила Диденко.
Прогноз погоды на четверг, 2 августа, в городах Украины:
Ужгород – +28...+30
Львов – +27...+29
Ивано-Франковск – +26...+28
Тернополь – +27...+29
Черновцы – +25...+27
Хмельницкий – +27...+29
Луцк – +27...+29
Ровно – +26...+28
Житомир – +27...+29
Винница – +26...+28
Одесса – +30...+32
Николаев – +30...+32
Херсон – +30...+32
Симферополь – +30...+32
Кропивницкий – +28...+30
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +27...+29
Сумы – +27...+29
Полтава – +28...+30
Днепр – +28...+30
Запорожье – +30...+32
Донецк – +27...+29
Луганск – +27...+29
Харьков – +27...+29
Киев – +27...+29