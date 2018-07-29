Прогноз погоды на 30 июля: Украину охватит настоящая летняя жара, дожди – только на Западе
Погода в Украине в понедельник, 30 июля, будет жаркой и сухой. Грозы ожидаются лишь в западных регионах, кратковременные дожди – на побережье Черного моря.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.
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30 июля везде без существенных осадков, однако на Западе – дожди,
– отмечает метеоролог.
Всего в Украине 30 июля столбики термометров поднимутся до +25...+30 градусов.
Жаркое будет на Юге и Востоке Украины – до +30...+32 градусов тепла.
В Киеве понедельник – без осадков, температура воздуха прогреется до +28...+30 градусов.
Прогноз погоды на понедельник, 30 июля, в городах Украины:
Ужгород – +29...+31
Львов – +25...+27
Ивано-Франковск – +25...+27
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +26...+28
Хмельницкий – +27...+29
Луцк – +25...+27
Ровно – +25...+27
Житомир – +27...+29
Винница – +27...+29
Одесса – +28...+30
Николаев – +30...+32
Херсон – +30...+32
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – +29...+31
Черкассы – +28...+30
Чернигов – +27...+29
Суммы – +27...+29
Полтава – +29...+31
Днепр – +29...+31
Запорожье – +30...+32
Донецк – +29...+31
Луганск – +29...+31
Харьков – +29...+31
Киев – +27...+29
Погода в Украине на понедельник, 30 июля, от Укргидрометцентра