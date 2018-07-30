17:46
30 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
28°C 20°C
  • вторник
    29°C 20°C
  • среда
    26°C 19°C
  • четверг
    26°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Чеченские игры разума. Миллиардер из трущоб
Вєсті Кремля
19:21, 28 июля
Вести.UA. Жир. Украинский прототип Тэтчер. Телефонный хулиган Ляшко
Вєсті.UA
18:25, 28 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Прогноз погоды на 31 июля: летняя жара в Украине, дожди с грозами только на Западе и Севере

47 Читати новину українською
Погода в Украине 31 июля
Погода в Украине 31 июля / Kumiko SHIMIZU

В вторник, 31 июля стоит ожидать жаркую летнюю погоду. Почти на всей территории Украины будет очень тепло и сухо. Дожди могут пройти только на Западе и Севере страны.

Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский синоптик Наталья Диденко.

Читайте также: Сильные дожди и грозы накроют часть Украины: синоптики назвали области

Во вторник дожди все еще на Западе. Карпаты и вокруг – держитесь! Также дожди завтра пройдут на севере Украины. Остальные территории – без осадков,
– пишет Наталья Диденко.

Температура воздуха 31 июля самой низкой будет на Западе – +25...+31 градусов. В целом по Украине столбик термометра будет колебаться от +26 до +32 градусов. На юге и востоке страны температура самая высокая – 28...+33 градусов. На севере и в центральной части +28...+31 градусов.

Прогноз погоды на вторник, 31 июля, в городах Украины:

Ужгород – +28...+30

Львов – +26...+28

Ивано-Франковск – +25...+27

Тернополь – +26...+28

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +26...+28

Луцк – +27...+29

Ровно – +27...+29

Житомир – +29...+31

Винница – +28...+30

Одесса – +30...+32

Николаев – +30...+32

Херсон – +30...+32

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +29...+31

Черкассы – +29...+31

Чернигов – +28...+30

Сумы – +27...+29

Полтава – +28...+30

Днепр – +29...+31

Запорожье – +30...+32

Донецк – +30...+32

Луганск – +29...+31

Харьков – +28...+30

Киев – +28...+30

погода в Україні, погода на 31 липня, погода у Києві
Прогноз погоды в Украине на четверг, 31 Июля

Теги: Новости Украины Погода
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Россия так и не смогла украсть украинский Ан-124 "Руслан"
сегодня, 17:05 Россия так и не смогла украсть украинский Ан-124 "Руслан"
Злой Одессит
Правда ли что Трамп сотрудничает с Россией
сегодня, 16:36 Правда ли что Трамп сотрудничает с Россией
Іван Яковина
За хресною ходою українці не помітили новини, яка врятує життя мільйонам
сегодня, 14:56 За хресною ходою українці не помітили новини, яка врятує життя мільйонам
Блог Медіа
Опасности стоматологических кабинетов: как ничем не заразиться
сегодня, 14:15 Опасности стоматологических кабинетов: как ничем не заразиться
Яніна Ткачук
Шварценеггер: изменил жене или нет? Тест
сегодня, 13:18 Шварценеггер: изменил жене или нет? Тест
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Курс валют на 20 июля: доллар и евро существенно преодолевали в цене
 20 июля , 08:34
В Днепропетровске толкотня: суд решает судьбу выборов в Кривом Роге
 25 ноября 2015 , 20:41
Финал Лиги чемпионов в Киеве – украинские соцсети радуются, а российские осуждают
 15 сентября 2016 , 16:10
"Динамо" должно было подписать нескольких игроков, в том числе звезду "Наполи"
 25 октября 2016 , 16:40
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук