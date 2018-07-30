Прогноз погоды на 31 июля: летняя жара в Украине, дожди с грозами только на Западе и Севере

В вторник, 31 июля стоит ожидать жаркую летнюю погоду. Почти на всей территории Украины будет очень тепло и сухо. Дожди могут пройти только на Западе и Севере страны.

Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский синоптик Наталья Диденко.

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Во вторник дожди все еще на Западе. Карпаты и вокруг – держитесь! Также дожди завтра пройдут на севере Украины. Остальные территории – без осадков,

– пишет Наталья Диденко.

Температура воздуха 31 июля самой низкой будет на Западе – +25...+31 градусов. В целом по Украине столбик термометра будет колебаться от +26 до +32 градусов. На юге и востоке страны температура самая высокая – 28...+33 градусов. На севере и в центральной части +28...+31 градусов.

Прогноз погоды на вторник, 31 июля, в городах Украины:

Ужгород – +28...+30

Львов – +26...+28

Ивано-Франковск – +25...+27

Тернополь – +26...+28

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +26...+28

Луцк – +27...+29

Ровно – +27...+29

Житомир – +29...+31

Винница – +28...+30

Одесса – +30...+32

Николаев – +30...+32

Херсон – +30...+32

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +29...+31

Черкассы – +29...+31

Чернигов – +28...+30

Сумы – +27...+29

Полтава – +28...+30

Днепр – +29...+31

Запорожье – +30...+32

Донецк – +30...+32

Луганск – +29...+31

Харьков – +28...+30

Киев – +28...+30



Прогноз погоды в Украине на четверг, 31 Июля