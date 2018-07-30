Прогноз погоды на 31 июля: летняя жара в Украине, дожди с грозами только на Западе и Севере
В вторник, 31 июля стоит ожидать жаркую летнюю погоду. Почти на всей территории Украины будет очень тепло и сухо. Дожди могут пройти только на Западе и Севере страны.
Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский синоптик Наталья Диденко.
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Во вторник дожди все еще на Западе. Карпаты и вокруг – держитесь! Также дожди завтра пройдут на севере Украины. Остальные территории – без осадков,
– пишет Наталья Диденко.
Температура воздуха 31 июля самой низкой будет на Западе – +25...+31 градусов. В целом по Украине столбик термометра будет колебаться от +26 до +32 градусов. На юге и востоке страны температура самая высокая – 28...+33 градусов. На севере и в центральной части +28...+31 градусов.
Прогноз погоды на вторник, 31 июля, в городах Украины:
Ужгород – +28...+30
Львов – +26...+28
Ивано-Франковск – +25...+27
Тернополь – +26...+28
Черновцы – +25...+27
Хмельницкий – +26...+28
Луцк – +27...+29
Ровно – +27...+29
Житомир – +29...+31
Винница – +28...+30
Одесса – +30...+32
Николаев – +30...+32
Херсон – +30...+32
Симферополь – +29...+31
Кропивницкий – +29...+31
Черкассы – +29...+31
Чернигов – +28...+30
Сумы – +27...+29
Полтава – +28...+30
Днепр – +29...+31
Запорожье – +30...+32
Донецк – +30...+32
Луганск – +29...+31
Харьков – +28...+30
Киев – +28...+30
Прогноз погоды в Украине на четверг, 31 Июля