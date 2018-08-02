Прогноз погоды на 3 августа: солнечно и жарко по всей Украине
Погода в Украине в пятницу, 3 августа, будет солнечной и жаркой. Существенных осадков метеорологи не предсказывают, однако кратковременные дожди вероятны в Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Сумской областях.
Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.
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3 августа в Украине удержится жаркая погода. В течение дня ожидается +27...+33 градуса,
– отмечает эксперт.
По ее словам, по всей территории Украины осадки являются маловероятными, но локальные кратковременные дожди могут пройти в Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Сумской областях.
Жарко будет на побережьях Черного и Азовского морей – до +29...+32 градусов.
В Киеве в пятницу будет сухо и жарко, в течение дня температура воздуха поднимется до +28...+30 градусов.
Прогноз погоды на пятницу, 3 августа, в городах Украины:
Ужгород – +29...+31
Львов – +26...+28
Ивано-Франковск – +27...+29
Тернополь – +27...+29
Черновцы – +27...+29
Хмельницкий – +27...+29
Луцк – +27...+29
Ровно – +27...+29
Житомир – +28...+30
Винница – +27...+29
Одесса – +29...+31
Николаев – +30...+32
Херсон – +30...+32
Симферополь – +30...+32
Кропивницкий – +28...+30
Черкассы – +27...+29
Чернигов – +27...+29
Сумы – +27...+29
Полтава – +28...+30
Днепр – +29...+31
Запорожье – +30...+32
Донецк – +28...+30
Луганск – +27...+29
Харьков – +28...+30
Киев – +27...+29
Погода в Украине на пятницу, 3 августа, от Укргидрометцентра