17:09
2 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
28°C 16°C
  • пятница
    28°C 18°C
  • суббота
    27°C 18°C
  • воскресенье
    28°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российские боевые священники. Зомби-депутаты
Вєсті Кремля
21:59, 1 августа
Вести.UA. Подарки для Порошенко. Кличко перенимает опыт Шварцнеггера
Вєсті.UA
20:24, 1 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Прогноз погоды на 3 августа: солнечно и жарко по всей Украине

81 Читати новину українською
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 3 августа
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 3 августа / Фото из открытых источников

Погода в Украине в пятницу, 3 августа, будет солнечной и жаркой. Существенных осадков метеорологи не предсказывают, однако кратковременные дожди вероятны в Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Сумской областях.

Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.

Читайте также: Прогноз погоды на август в Украине: жара, дожди и заморозки

3 августа в Украине удержится жаркая погода. В течение дня ожидается +27...+33 градуса,
– отмечает эксперт.

По ее словам, по всей территории Украины осадки являются маловероятными, но локальные кратковременные дожди могут пройти в Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Сумской областях.

Жарко будет на побережьях Черного и Азовского морей – до +29...+32 градусов.

В Киеве в пятницу будет сухо и жарко, в течение дня температура воздуха поднимется до +28...+30 градусов.

Прогноз погоды на пятницу, 3 августа, в городах Украины:

Ужгород – +29...+31

Львов – +26...+28

Ивано-Франковск – +27...+29

Тернополь – +27...+29

Черновцы – +27...+29

Хмельницкий – +27...+29

Луцк – +27...+29

Ровно – +27...+29

Житомир – +28...+30

Винница – +27...+29

Одесса – +29...+31

Николаев – +30...+32

Херсон – +30...+32

Симферополь – +30...+32

Кропивницкий – +28...+30

Черкассы – +27...+29

Чернигов – +27...+29

Сумы – +27...+29

Полтава – +28...+30

Днепр – +29...+31

Запорожье – +30...+32

Донецк – +28...+30

Луганск – +27...+29

Харьков – +28...+30

Киев – +27...+29

погода в Україні
Погода в Украине на пятницу, 3 августа, от Укргидрометцентра

Теги: Новости Украины Погода
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Письмо из Крыма: воду с моря пить будем?
сегодня, 17:01 Письмо из Крыма: воду с моря пить будем?
Отставной подполковник
В Украине пройдет крупнейший технофест Восточной Европы Interpipe TechFest: почему стоит пойти
сегодня, 16:04 В Украине пройдет крупнейший технофест Восточной Европы Interpipe TechFest: почему стоит пойти
Поранення Захарченка: терористи розгорнули інформаційну зброю проти Росії
сегодня, 15:00 Поранення Захарченка: терористи розгорнули інформаційну зброю проти Росії
Олексій Чибісов
Кто из известных украинцев отказывался от государственных наград
сегодня, 12:47 Кто из известных украинцев отказывался от государственных наград
Ірина Лаб'як
Три кроки для того, аби українська кардіохірургія стала хірургією меншого ризику
сегодня, 12:01 Три кроки для того, аби українська кардіохірургія стала хірургією меншого ризику
Олександр Бабляк
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Гороскоп на 31 июля для всех знаков зодиака
 31 июля , 05:16
Янукович созывает политиков, духовников и общественность на круглый стол
 11 декабря 2013 , 18:11 17
Стал известен второй финалист Лиги чемпионов
 4 мая 2016 , 23:48
Как Кравец провел первую тренировку в "Гранаде"
 1 сентября 2016 , 23:27
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук