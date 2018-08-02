Прогноз погоды на 3 августа: солнечно и жарко по всей Украине

Погода в Украине в пятницу, 3 августа, будет солнечной и жаркой. Существенных осадков метеорологи не предсказывают, однако кратковременные дожди вероятны в Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Сумской областях.

Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.

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3 августа в Украине удержится жаркая погода. В течение дня ожидается +27...+33 градуса,

– отмечает эксперт.

По ее словам, по всей территории Украины осадки являются маловероятными, но локальные кратковременные дожди могут пройти в Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Сумской областях.

Жарко будет на побережьях Черного и Азовского морей – до +29...+32 градусов.

В Киеве в пятницу будет сухо и жарко, в течение дня температура воздуха поднимется до +28...+30 градусов.

Прогноз погоды на пятницу, 3 августа, в городах Украины:

Ужгород – +29...+31

Львов – +26...+28

Ивано-Франковск – +27...+29

Тернополь – +27...+29

Черновцы – +27...+29

Хмельницкий – +27...+29

Луцк – +27...+29

Ровно – +27...+29

Житомир – +28...+30

Винница – +27...+29

Одесса – +29...+31

Николаев – +30...+32

Херсон – +30...+32

Симферополь – +30...+32

Кропивницкий – +28...+30

Черкассы – +27...+29

Чернигов – +27...+29

Сумы – +27...+29

Полтава – +28...+30

Днепр – +29...+31

Запорожье – +30...+32

Донецк – +28...+30

Луганск – +27...+29

Харьков – +28...+30

Киев – +27...+29



Погода в Украине на пятницу, 3 августа, от Укргидрометцентра