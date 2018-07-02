Прогноз погоды на 3 июля: в Украине потеплеет, но местами еще пройдут дожди

Погода во вторник, 3 июля, на всей территории страны станет теплей. В северных и западных областях вероятны кратковременные дожди и будет холоднее, чем на Востоке или Юге.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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По ее словам, циклон, который принес в Украину осадки и холод, еще останется на Севере, Западе и в большинстве центральных областей, где местами дождливо.

Юг, Восток, Днепропетровщина и Полтавщина – в преимущественно сухой погоде. Холод еще задержится, в северных, западных областях, в Винницкой и Кировоградской области +17+22 градуса тепла,

– отметила Диденко.

Синоптик отметила, что в южных, восточных областях, а еще в Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской областях температура воздуха поднимется до +23+28 градусов тепла.

На Севере во вторник также возможны кратковременные осадки, и порывистый колючий ветер.

"В Киеве 3-го июля – местами небольшой дождь, порывистый западный ветер, в течение дня +18+19 градусов тепла", – добавила она.

Прогноз погоды на вторник, 3 июля, в городах Украины:

Ужгород – +19...+21

Львов – +19...+21

Ивано-Франковск – +19...+21

Тернополь – +19...+21

Черновцы – +19...+21

Хмельницкий – +18...+20

Луцк – +19...+21

Ровно – +17...+19

Житомир – +18...+20

Винница – +20...+22

Одесса – +23...+25

Николаев – +25...+27

Херсон – +26...+28

Симферополь – +25...+27

Кропивницкий – +20...+22

Черкассы – +20...+22

Чернигов – +17...+19

Сумы – +19...+21

Полтава +21...+23

Днепр – +22...+24

Запорожье – +25...+27

Донецк – +24...+26

Луганск – +22...+24

Харьков – +22...+24

Киев – +18...+20



Прогноз погоды на вторник, 3 июля, от Укргидрометцентра