Прогноз погоды на 3 июля: в Украине потеплеет, но местами еще пройдут дожди
Погода во вторник, 3 июля, на всей территории страны станет теплей. В северных и западных областях вероятны кратковременные дожди и будет холоднее, чем на Востоке или Юге.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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По ее словам, циклон, который принес в Украину осадки и холод, еще останется на Севере, Западе и в большинстве центральных областей, где местами дождливо.
Юг, Восток, Днепропетровщина и Полтавщина – в преимущественно сухой погоде. Холод еще задержится, в северных, западных областях, в Винницкой и Кировоградской области +17+22 градуса тепла,
– отметила Диденко.
Синоптик отметила, что в южных, восточных областях, а еще в Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской областях температура воздуха поднимется до +23+28 градусов тепла.
На Севере во вторник также возможны кратковременные осадки, и порывистый колючий ветер.
"В Киеве 3-го июля – местами небольшой дождь, порывистый западный ветер, в течение дня +18+19 градусов тепла", – добавила она.
Прогноз погоды на вторник, 3 июля, в городах Украины:
Ужгород – +19...+21
Львов – +19...+21
Ивано-Франковск – +19...+21
Тернополь – +19...+21
Черновцы – +19...+21
Хмельницкий – +18...+20
Луцк – +19...+21
Ровно – +17...+19
Житомир – +18...+20
Винница – +20...+22
Одесса – +23...+25
Николаев – +25...+27
Херсон – +26...+28
Симферополь – +25...+27
Кропивницкий – +20...+22
Черкассы – +20...+22
Чернигов – +17...+19
Сумы – +19...+21
Полтава +21...+23
Днепр – +22...+24
Запорожье – +25...+27
Донецк – +24...+26
Луганск – +22...+24
Харьков – +22...+24
Киев – +18...+20
Прогноз погоды на вторник, 3 июля, от Укргидрометцентра