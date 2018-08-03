Прогноз погоды на 4 августа: всю территорию Украины охватит жара

Погода в Украине в субботу, 4 августа, будет солнечной и жаркой. В большинстве областей не ожидается никаких осадков, однако вероятность дождей существует вдоль северной границы государства.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В Украине 4 августа ожидается +27+33 градуса. Существенные осадки маловероятны. В субботу вдоль наших северных границ пройдут локальные грозовые дожди – Волынь, Ровенщина, северные районы Житомирской, Киевской и Черниговской областей", – говорится в сообщении синоптика.

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В Киеве вблизи водоемов, думаю, яблоку негде будет где упасть. Потому что в столице 4 августа +28+30 градусов. Преимущественно сухо, лишь вечером 4 августа есть вероятность короткого дождя с грозой,

– добавила Диденко.

Прогноз погоды на субботу, 4 августа, в городах Украины:

Ужгород – +30...+32

Львов – +28...+30

Ивано-Франковск – +27...+29

Тернополь – +27...+29

Черновцы – +27...+29

Хмельницкий – +29...+31

Луцк – +29...+31

Ровно – +20...+31

Житомир – +29...+31

Винница – +29...+31

Одесса – +28...+30

Николаев – +30...+32

Херсон – +31...+33

Симферополь – +30...+32

Кропивницкий – +30...+32

Черкассы – +28...+30

Чернигов – +27...+29

Сумы – +27...+29

Полтава – +28...+30

Днепр – +29...+31

Запорожье – +30...+32

Донецк – +30...+32

Луганск – +29...+31

Харьков – +29...+31

Киев – +29...+31



Прогноз погоды на 4 августа от Укргидрометцентра