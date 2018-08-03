Прогноз погоды на 4 августа: всю территорию Украины охватит жара
Погода в Украине в субботу, 4 августа, будет солнечной и жаркой. В большинстве областей не ожидается никаких осадков, однако вероятность дождей существует вдоль северной границы государства.
Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
"В Украине 4 августа ожидается +27+33 градуса. Существенные осадки маловероятны. В субботу вдоль наших северных границ пройдут локальные грозовые дожди – Волынь, Ровенщина, северные районы Житомирской, Киевской и Черниговской областей", – говорится в сообщении синоптика.
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В Киеве вблизи водоемов, думаю, яблоку негде будет где упасть. Потому что в столице 4 августа +28+30 градусов. Преимущественно сухо, лишь вечером 4 августа есть вероятность короткого дождя с грозой,
– добавила Диденко.
Прогноз погоды на субботу, 4 августа, в городах Украины:
Ужгород – +30...+32
Львов – +28...+30
Ивано-Франковск – +27...+29
Тернополь – +27...+29
Черновцы – +27...+29
Хмельницкий – +29...+31
Луцк – +29...+31
Ровно – +20...+31
Житомир – +29...+31
Винница – +29...+31
Одесса – +28...+30
Николаев – +30...+32
Херсон – +31...+33
Симферополь – +30...+32
Кропивницкий – +30...+32
Черкассы – +28...+30
Чернигов – +27...+29
Сумы – +27...+29
Полтава – +28...+30
Днепр – +29...+31
Запорожье – +30...+32
Донецк – +30...+32
Луганск – +29...+31
Харьков – +29...+31
Киев – +29...+31